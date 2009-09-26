ایلام متناسب با جایگاهش در دوران دفاع مقدس مورد توجه قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، داریوش قنبری صبح شنبه در دیدار با مسئولان بنیاد شهید استان ایلام اظهار داشت: استان ایلام با داشتن 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق نقش مهمی در طول هشت سال دفاع مقدس برابر دشمن داشته است.

وی بیان داشت: استان ایلام همواره خط مقدم طول هشت سال دفاع مقدس بوده است و این استان هم اکنون نیازمند توجه است.

این مسئول با اشاره به اینکه استان ایلام نسبت به موقعیت و جایگاهی که در طول دوران دفاع مقدس داشته است، امروز مورد توجه قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: ما هرچه داریم ار برکت خون شهداست و نباید فداکاریهای شهدا و ایثارگران مورد فراموشی قرار گیرد.

قنبری یادآور شد: مناطق مختلف استان ایلام از جمله مهران در طول هشت سال دفاع مقدس نقش اساسی ایفا کرده اند و ایجاد یادمان شهدا در شهرستان مهران ضروری است.