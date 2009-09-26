توضیح سازمان جنگلها در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر در جوابیه این سازمان آمده است: " خبرنگار سرویس اجتماعی آن رسانه عصر روز شانزدهم شهریور مصاحبه ای تلفنی پیرامون تخریب و صدمات آبگیری سد کارون- 4 با مهندس شعبان اسدی مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی انجام داده که متاسفانه با تیترهای جنجالی: دولت تمایلی به شنیدن مشکلات منابع طبیعی ندارد/ دولت به مشکلات منابع طبیعی گوش نمی کند، به ترتیب در روزنامه های اسرار، حیات نو و قدس انتشار یافته است. استحضار دارید که استارت اولیه و پیشینه طراحی سد کارون 4 به سال 1371 باز می گردد و پروژه مزبور با صرف میلیاردها تومان اعتبار هم اکنون در حال اتمام است. مهندس اسدی در مصاحبه با خبرنگار اجتماعی مهر همین نکات ضروری را گوشزد کرده و یادآور شده است که دولت خدمتگزار حداقل طی 4 سال اخیر بیشترین توجه و عنایات لازم را به منابع طبیعی معمول داشته است. از سوی دیگر، سیاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در اجرای پروژه های عمرانی، تعامل با دستگاههای اجرایی را در راستای گزینش بهترین، مناسبتترین و کم هزینه ترین روش مدنظر دارد تا خسارات ناشی به سطوح منابع طبیعی از نظر آبگیری سد کارون 4 به حداقل برسد. با عنایت به مراتب فوق مسلم است طرح مباحثی که به تیتر چند رسانه تبدیل گردیده که «دولت تمایلی به شنیدن مشکلات منابع طبیعی ندارد» تناقض آشکار با مصاحبه مهندس شعبان اسدی در این زمینه دارد. مستدعی است جوابیه فوق را در سایت خبرگزاری مهر منعکس فرمایید که مزید تشکر است".

توضیحات مهر

جوابیه سازمان جنگلها در حالی به خبرگزاری مهر ارسال شده است که مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر علاوه بر مباحث مربوط به تخریب گسترده جنگلهای بومی در صورت آبگیری سد کارون 4 به مباحثی در مورد نقش وزارتخانه های دولتی در تخریب محیط زیست و منابع طبیعی نیز اشاره کرده که در این جوابیه به آن توجهی نشده است چرا که دولت متشکل از وزارتخانه و سازمانهای است که به خودی خود می توانند در تخریب محیط زیست دخیل باشند.



مهندس اسدی در این باره ضمن انتقاد از عملکرد دستگاههای دولتی به خبرنگار مهر گفته بود: "حرف ما این است که دستگاههای اجرایی مانند برق، گاز، نیرو، راه و... برای انجام برنامه های خود ارزیابی زیست محیطی ارائه دهند و با رعایت موازین محیط زیستی از تلفات سنگین و جبران ناپذیر در محیط زیست و منابع طبیعی جلوگیری کنند."