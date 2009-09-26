شش قایق ایران مستقیما راهی فینال شدند / بازگشت ناصری به رقابتها

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی آبهای آرام آسیا(بزرگسالان) و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان در دو بخش زنان و مردان از صبح امروز(شنبه با حضور بیش از 310 پاروزن از 22 کشور آسیایی در دریاچه آزادی تهران آغاز شد که تا ظهر امروز شاهد برگزاری رقابتهای دور مقدماتی در برخی مواد کایاک و کانوکانادایی در مسافت هزار متر بودیم.

در کایاک تک نفره هزار متر مردان رده سنی بزرگسالان احمدرضا طالبیان با زمان 3 دقیقه و 58 ثانیه و 8 صدم ثانیه در گروه خود دوم شد و با کسب این صدرنشینی مستقیما راهی فینال مسابقات این ماده گردید. در این گروه نمایندگان ازبکستان و ژاپن نیز دوم و سوم شده و جواز حضور در فینال مسابقات را بدست آوردند.

در کایاک تک نفره هزار مترمردان رده سنی جوانان اروند درویش نیز با زمان 4 دقیقه و 7 ثانیه و 74 صدم ثانیه و قرارگرفتن در رده اول گروه مقدماتی مستقیما راهی مرحله نهایی شد. در این گروه قایقرانان قزاقستان و چین تایپه دوم و سوم شدند.

در کایاک دونفره هزار متر مردان رده سنی بزرگسالان تیم ایران متشکل از یاسرهدایتی و احمدرضا طالبیان قبل از قایقرانان کره و قرقیزستان با زمان 3 دقیقه و 38 ثانیه و 51 صدم ثانیه در رده نخست گروه اول دور مقدماتی قرار گرفتند. این تیم نیز با کسب عنوان نخست در دور مقدماتی جواز حضور در مرحله فینال را بدست آورد.

در کانو کانادایی دو نفره هزار متر مردان رده سنی بزرگسالان تیم ایران متشکل از وحید چراغی و محمد نوری با زمان 4 دقیقه و 9 ثانیه و 56 صدم ثانیه در گروه دوم به مقام سوم رسید. در این گروه قزاقستان و اندونزی اول و دوم شدند. تیم دونفره کانو کانادایی کشورمان در این ماده راهی مرحله فینال رقابتهای قهرمانی آسیا شد.

در ماده کایاک دونفره هزار متر زنان در رده سنی بزرگسالان تیم دو نفره کشورمان با ترکیب سیما عروجی و آرزو معتمدی با زمان 4 دقیقه و 7 ثانیه و 87 صدم ثانیه بعد از قایقرانان قزاقستان و ژاپن در مکان سوم گروه خود قرار گرفتند. این تیم نیز فردا برای کسب مدال در مرحله فینال مسابقه خواهد داد.

شاهو ناصری یکی از قایقرانان ماده کانو کانادایی نیز بعد از گذراندن دوران نقاهت بعد از عمل آپاندیسیت (دو هفته گذشته) با کمک کادر مربیان به این رقابتها رسید. این قایقران کشورمان ظهر امروز در ماده کانو کانادایی هزار متر در رده سنی بزرگسالان در گروه اول با زمان 4 دقیقه و 37 ثانیه و 85 صدم ثانیه اول و مستقیما راهی مرحله فینال شد. در این گروه پاروزنان کره جنوبی و چین تایپه دوم و سوم شدند.

عصر شنبه دور مقدماتی مسابقات در مسافت 500 متر از ساعت 15 تا 30/17 در دریاچه آزادی تهران دنبال خواهد شد. قایقرانان کشورمان که صبح امروز جواز ورود به مرحله فینال ماده هزار متر کایاک و کانو در مسافت های مختلف این رقابتها را بدست آورده بودند صبح یکشنبه پنجم مهرماه برای کسب مدال با دیگر حریفان خود مسابقه خواهند داد.