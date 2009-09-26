اجرای نمایش شب آفتابی یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این حادثه که در ساعت 22 و 5 دقیقه دیشب رخ داد شماری از حاضرین مجروح و زخمی شدند که با حضور به موقع امدادگران به بیمارستان های سطح شهر منتقل شدند.

به گفته شاهدان عینی این اتفاق، جمعیت به حدی زیاد بود که پس از پر شدن جایگاه تماشاچیان، شمار زیادی از مردم به صورت حلقه ای نشسته و برنامه را دنبال می کردند.

مرکز پلیس 110 همدان در خبری تعداد شهدای این حادثه را تا کنون یک نفر و تعداد مجروحین را 3 نفر عنوان کرده است اما منابع غیررسمی تعداد کشته و مجروح شدگان را تا 25 نفر اعلام کرده اند.

نمایش 12 پرده‌ای از هبوط حضرت آدم(ع) تا ظهور حضرت حجت(ع) در همدان اجرا می‌شود .

نمایش شب آفتابی مرکب از نور، صدا، تصویر و حرکات زنده است که روایت خلقت حضرت آدم(ع)، تقابل حق و باطل تا زمان ظهور منجی عالم حضرت مهدی (عج) را در خود دارد و با بازی هزار جوان اجرا می‌شود .

بخش‌های تاریخ انقلاب و دوران دفاع مقدس، رحلت حضرت امام (ره) و ولایت مقام معظم رهبری از دیگر برنامه‌های این نمایش است .

نمایش میدانی شب‌های آفتابی در آستانه برگزاری کنگره بزرگ سرداران، امیران و هشت هزار شهید استان همدان از 20 شهریور به مدت 30 شب برای 60 هزار همدانی در اردوگاه ابوذر در حال اجراست .

جعفر زمردیان نیز در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: در پی اجرای نمایش نامه شبهای آفتاب در شهر همدان در پرده یازدهم این نمایش ناگهان تانک جنگی که برای استفاده در این نمایش بکار گرفته شده بود به علت نقص فنی در سراشیبی محل استقرار به حرکت در آمد و موجب کشته شدن یکی از تماشاگران و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

دبیر اجرایی نمایش مذکور ادامه داد: به علت حرکت این تانک به سمت مردم متاسفانه یکی از حاضران به بر اثر تصادف با تانک در دم جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر شامل یک زن و یک مرد دچار مجروحیت شدند. مجروحان این حادثه هم اکنون در بیمارستان مورد درمان و مداوا هستند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.