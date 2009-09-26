به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی دو نظریه غالب و مطرح در علم انسانشناسی میپردازد و آنها را در گفتگو با اندیشمندان مورد بررسی قرار میدهد.
کتاب به طور کلی، بحث و تبادل نظر صورت گرفته میان پل رینبو و جورج مارکوس با جیمز فابین و توبیاس رس است که در آن تاریخچه انسانشناسی و وضعیت کنونی و آینده این رشته مورد توجه قرار گرفتهاست.
محور این گفتگوها، بررسی موضوعات و مسائل موجود در انسانشناسی معاصر است. آنها این موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند که محور پژوهشهای انسانشناسی در حال حاضر چه باید باشد و چه حوزههایی در این علم باید مد نظر قرار گیرند.
برای بررسی این محورها برخی مانند ماکوس معتقدند که این علم باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و برخی دیگر به مانند رینبو معتقدند که طرحها و پژوهشهای موجود در این علم باید مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار گیرند.
