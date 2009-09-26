۴ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۷

"طرحی برای انسان‌شناسی معاصر" منتشر شد

کتاب "طرحی برای انسان‌شناسی معاصر" اثر پل رینبو از سوی انتشارات دانشگاه دوک منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی دو نظریه غالب و مطرح در علم انسان‌شناسی می‌پردازد و آنها را در گفتگو با اندیشمندان مورد بررسی قرار می‌دهد.

کتاب به طور کلی، بحث و تبادل نظر صورت گرفته میان پل رینبو و جورج مارکوس با جیمز فابین و توبیاس رس است که در آن تاریخچه انسان‌شناسی و وضعیت کنونی و آینده این رشته مورد توجه قرار گرفته‌است.

محور این گفتگوها، بررسی موضوعات و مسائل موجود در انسان‌شناسی معاصر است. آنها این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند که محور پژوهشهای انسان‌شناسی در حال حاضر چه باید باشد و چه حوزه‌هایی در این علم باید مد نظر قرار گیرند.

برای بررسی این محورها برخی مانند ماکوس معتقدند که این علم باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و برخی دیگر به مانند رینبو معتقدند که طرح‌ها و پژوهشهای موجود در این علم باید مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار گیرند.

