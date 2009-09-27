استانهای گلستان، گیلان و کرمان رکورددار حیوان گزیدگی

دکتر سوسن سیمائی به بهانه روز جهانی هاری (28 سپتامبر/ هشتم مهر) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آلودگی ناشی از حیوان گزیدگی در همه استانها وجود دارد اما این وضعیت در استانهای شمالی، کرمان و فارس بیشتر بوده و دلیل آن وجود حیوانات بیشتر و عدم کنترل بیماری در حیوانات در این مناطق است.

بیماری هاری به دو دسته انسانی و حیوانی تقسیمبندی می شود که هاری انسانی نیز شامل دو فرم اهلی و وحشی است و می بایست برای پیشگری از آلودگی نسبت به واکسیناسیون سگ و گربه و در مواردی دامها اقدام کرد و حیوانات ولگرد را از بین برد.

سیمایی به اقدامات کنترلی برای کاهش موارد حیوان گزیدگی اشاره کرد و گفت: مردم باید با این بیماری و نحوه درمان آن آشنا شوند. ضمن اینکه حیواناتی که صاحب دارند و دچار هاری می شوند باید نابود شوند.

عضو هیئت علمی بخش هاری انستیتو پاستور ایران با تاکید بر اینکه همه حیوانات پستاندار به هاری حساس هستند تصریح کرد: در صورتی که انسان توسط حیوان هار گزیده شود و مراحل درمان را طی نکند فوت می کند.

سازمان جهانی بهداشت، بر مراجعه "بلافاصله" فرد گزیده شده به مرکز درمانی تاکید دارد. ضمن اینکه قبل از مراجعه باید در اولین اقدام محل گزیدگی را با آب و صابون به مدت 15 تا 20 دقیقه شستشو دهد.

سیمایی با اشاره به وجود 300 مرکز ضد هاری در کشور گفت: هیچ مشکل و محدودیتی برای مراجعه افرادی که دچار گزیدگی می شوند به این مراکز وجود ندارد.

عضو هیئت علمی بخش هاری انستیتو پاستور ایران به آمار 131 هزار و 413 نفر در کشور که طی سال 2008 میلادی به وسیله حیوانات مشکوک به هاری گزیده شده اند اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته هفت نفر در اثر این بیماری فوت کردند که علت فوت آنان نیز به دلیل عدم مراجعه به مرکز درمان و تزریق واکسن و سوم ضد هاری بوده است.

سیمایی با تاکید بر اینکه فرد گزیده شده در صورت عدم مراجعه به مرکز درمانی ظرف مدت دو تا سه روز فوت می کند، ادامه داد: افراد گزیده شده توسط حیوانات مشکوک به هاری در پنج نوبت یک ماهه واکسن و سرم ضد هاری دریافت می کنند.