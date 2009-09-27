برداشت ذرت علوفه ای در استان سمنان آغاز شد

نبی الله رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: کشت ذرت علوفه ای در بیش از سه هزار و 500 هکتار به صورت خشکه کاری و در بقیه اراضی به صورت هبره کاری بوه است .

وی افزود: هزار و 69 بهره بردار با استفاده از بیش از 140 هزار کیلوگرم بذر این مقدار اراضی را زیر کشت برده اند.

به گفته وی، پیش بینی می شود امسال قریب 158 هزار تن ذرت علوفه ای از مزارع کشت شده برداشت شود .

رجبی افزود: از کل اراضی زیر کشت ذرت علوفه ای هزار و 430 هکتار در شاهرود، هزار و 10 هکتار در گرمسار، 620 هکتار در دامغان و 590 هکتار در سمنان زیر کشت رفته است .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان یاد آور شد: 314 هکتار از اراضی زیر کشت تحت پوشش بیمه رفته و بیش از 731 تن کودهای نیتروژنه، فسفاته، پتاسه و ... بین ذرت کاران استان سمنان توزیع شده است.