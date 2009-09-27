  1. استانها
  2. سمنان
۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۴

برداشت ذرت علوفه ای در استان سمنان آغاز شد

برداشت ذرت علوفه ای در استان سمنان آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از آغاز برداشت ذرت علوفه ای در سه هزار و 550 هکتار از مزارع زیر کشت در این استان خبر داد.

نبی الله رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: کشت ذرت علوفه ای در بیش از سه هزار و 500 هکتار به صورت خشکه کاری و در بقیه اراضی به صورت هبره کاری بوه است.

وی افزود: هزار و 69 بهره بردار با استفاده از بیش از 140 هزار کیلوگرم بذر این مقدار اراضی را زیر کشت برده اند.

به گفته وی، پیش بینی می شود امسال قریب 158 هزار تن ذرت علوفه ای از مزارع کشت شده برداشت شود.

رجبی افزود: از کل اراضی زیر کشت ذرت علوفه ای هزار و 430 هکتار در شاهرود، هزار و 10 هکتار در گرمسار، 620 هکتار در دامغان و 590 هکتار در سمنان زیر کشت رفته است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان یاد آور شد: 314 هکتار از اراضی زیر کشت تحت پوشش بیمه رفته و بیش از 731 تن کودهای نیتروژنه، فسفاته، پتاسه و ... بین ذرت کاران استان سمنان توزیع شده است.

کد مطلب 952900

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها