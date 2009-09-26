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۴ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

فرمانده انتظامی فارس:

چهار تن مواد مخدر در استان فارس کشف شد

چهار تن مواد مخدر در استان فارس کشف شد

شیراز - خبرگزاری مهر: سردار علی مویدی از کشف بیش از چهار تن انواع مواد مخدر در سطح استان فارس طی دو هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار مویدی پیش از ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: مواد مخدر مکشوفه شامل چهار تن و 54 کیلو تریاک، 36 کیلو و 201 گرم هروئین، 162 کیلو و 92 گرم حشیش، پنج گرم مرفین و 15 کیلو و 482 گرم سایر مواد مخدر است.

وی تصریح کرد: شهرستانهای نی ریز، آباده و رستم نیز از جمله مناطق کشف مواد مخدر بوده در این رابطه 212 نفر قاچاقچی و 498 نفر خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی استان فارس از کشف 71 قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری غیر مجاز ظرف دو هفته گذشته در استان فارس خبر داد و افزود: این کشفیات شامل 10 قبضه در فسا، هشت قبضه در فیروزآباد، شش قبضه در نی ریز، پنج قبضه در نورآباد، پنج قبضه در سروستان و 37 قبضه نیز در سایر شهرستانهای استان فارس بوده است.

سردار مویدی در ادامه از وقوع هزار و 491 مورد تصادف در این مدت در فارس خبر داد و افزود: از این تعداد هزار و 101 مورد تصادفات درون شهری و 390 مورد تصادفات برون شهری بوده که در تصادفات برون شهری 26 نفر و در تصادفات درون شهری هشت نفر جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 952929

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