چهار تن مواد مخدر در استان فارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار مویدی پیش از ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: مواد مخدر مکشوفه شامل چهار تن و 54 کیلو تریاک، 36 کیلو و 201 گرم هروئین، 162 کیلو و 92 گرم حشیش، پنج گرم مرفین و 15 کیلو و 482 گرم سایر مواد مخدر است.

وی تصریح کرد: شهرستانهای نی ریز، آباده و رستم نیز از جمله مناطق کشف مواد مخدر بوده در این رابطه 212 نفر قاچاقچی و 498 نفر خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی استان فارس از کشف 71 قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری غیر مجاز ظرف دو هفته گذشته در استان فارس خبر داد و افزود: این کشفیات شامل 10 قبضه در فسا، هشت قبضه در فیروزآباد، شش قبضه در نی ریز، پنج قبضه در نورآباد، پنج قبضه در سروستان و 37 قبضه نیز در سایر شهرستانهای استان فارس بوده است.

سردار مویدی در ادامه از وقوع هزار و 491 مورد تصادف در این مدت در فارس خبر داد و افزود: از این تعداد هزار و 101 مورد تصادفات درون شهری و 390 مورد تصادفات برون شهری بوده که در تصادفات برون شهری 26 نفر و در تصادفات درون شهری هشت نفر جان خود را از دست دادند.