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۵ مهر ۱۳۸۸، ۸:۲۷

شایسته در گفتگو با مهر:

اکران فیلم‌های پرفروش به بقای سینما کمک می‌‌کند

اکران فیلم‌های پرفروش به بقای سینما کمک می‌‌کند

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "سربازهای جمعه" اکران فیلم‌های پرمخاطب را عاملی برای بقای صنعت سینما می‌داند.

مرتضی شایسته به خبرنگار مهر گفت: فیلم‌هایی که در اکران عید فطر به نمایش درآمد در ایجاد ارتباط با مخاطبان بسیار موفق عمل کردند و تاکنون با استقبال و فروشی قابل توجه مواجه شده است. شروع موفق اکران عید فطر نویدبخش رونق سینما در نیمه دوم سال است.

وی ادامه داد: فروش سینماها در نیمه دوم سال بر اساس شرایط حاکم بر جامعه و فرارسیدن فصل سرما دستخوش تغییرات طبیعی می‌شود. اکران با فروش بالا آغاز و پس از بازگشایی مدارس و دانشگاهها با افت مقطعی مواجه می‌شود و سپس با گذشت زمانی کوتاه و تثبیت شرایط مجددا فروش سینماها افزایش می‌یابد.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "امشب شب مهتابه" اکران همزمان فیلم‌های پرفروش "بی‌پولی"، "دو خواهر" و "زندگی شیرین"را امری طبیعی دانست و افزود: اکران همزمان چند فیلم پرفروش و عامه‌پسند در یک مقطع زمانی اتفاقی معمول در سینما است و غیر منطقی نیست. بقای سینما و حضور مداوم سینماگران نیازمند اکران‌های پرفروش است.

شایسته میزان فروش فیلم سینمایی "بی‌پولی" را قابل قبول توصیف کرد و گفت: خوشبختانه "بی‌پولی" حمید نعمت‌الله در اکران عید فطر با استقبال مخاطبان رو به رو شده و به فروشی قابل قبول دست یافته است. تهیه‌کنندگان این فیلم از میزان فروش آن راضی‌اند.

تهیه‌کننده "دلواپسی" ادامه داد: "بی‌پولی" به دلیل بیان مسائل نهفته در اجتماع در قالب طنز اجتماعی علاوه بر جلب رضایت مخاطبان مورد توجه بسیاری از کارشناسان و منتقدان صاحبنام قرار گرفته و مسلما این موفقیت تا پایان زمان اکران ادامه می‌یابد.

شایسته در پایان گفت: امیدواریم روند قابل توجه و راضی‌کننده فروش فیلم‌ها در نیمه دوم سال همچنان ادامه یابد و فیلم‌هایی که در نوبت اکران قرار دارند با جلب نظر مخاطبان سینما موجب رونق گرفتن سینما شوند.

کد مطلب 952942

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