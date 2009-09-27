مرتضی شایسته به خبرنگار مهر گفت: فیلم‌هایی که در اکران عید فطر به نمایش درآمد در ایجاد ارتباط با مخاطبان بسیار موفق عمل کردند و تاکنون با استقبال و فروشی قابل توجه مواجه شده است. شروع موفق اکران عید فطر نویدبخش رونق سینما در نیمه دوم سال است.

وی ادامه داد: فروش سینماها در نیمه دوم سال بر اساس شرایط حاکم بر جامعه و فرارسیدن فصل سرما دستخوش تغییرات طبیعی می‌شود. اکران با فروش بالا آغاز و پس از بازگشایی مدارس و دانشگاهها با افت مقطعی مواجه می‌شود و سپس با گذشت زمانی کوتاه و تثبیت شرایط مجددا فروش سینماها افزایش می‌یابد.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "امشب شب مهتابه" اکران همزمان فیلم‌های پرفروش "بی‌پولی"، "دو خواهر" و "زندگی شیرین"را امری طبیعی دانست و افزود: اکران همزمان چند فیلم پرفروش و عامه‌پسند در یک مقطع زمانی اتفاقی معمول در سینما است و غیر منطقی نیست. بقای سینما و حضور مداوم سینماگران نیازمند اکران‌های پرفروش است.

شایسته میزان فروش فیلم سینمایی "بی‌پولی" را قابل قبول توصیف کرد و گفت: خوشبختانه "بی‌پولی" حمید نعمت‌الله در اکران عید فطر با استقبال مخاطبان رو به رو شده و به فروشی قابل قبول دست یافته است. تهیه‌کنندگان این فیلم از میزان فروش آن راضی‌اند.

تهیه‌کننده "دلواپسی" ادامه داد: "بی‌پولی" به دلیل بیان مسائل نهفته در اجتماع در قالب طنز اجتماعی علاوه بر جلب رضایت مخاطبان مورد توجه بسیاری از کارشناسان و منتقدان صاحبنام قرار گرفته و مسلما این موفقیت تا پایان زمان اکران ادامه می‌یابد.

شایسته در پایان گفت: امیدواریم روند قابل توجه و راضی‌کننده فروش فیلم‌ها در نیمه دوم سال همچنان ادامه یابد و فیلم‌هایی که در نوبت اکران قرار دارند با جلب نظر مخاطبان سینما موجب رونق گرفتن سینما شوند.