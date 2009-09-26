16 تندیس از مفاخر و مشاهیر شیراز در بوستانها نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجید عباسی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: توجه به چهره ها و مفاخر فرهنگی شیراز و شناساندن آنها به شهروندان از جمله راه های ارتقا و توسعه فرهنگ مردم بوده که در این راستا سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اقدام به نصب این تندیسها از مفاخر و مشاهیر شیراز در بوستانهای سطح شهر کرده است.

وی با بیان این مطلب که برای انتقال پیام به نسلهای امروز و آینده باید از همه ابزارهای فرهنگی اجتماعی استفاده شود، اظهار داشت: این طرح طی دو فاز انجام می شود که در فاز اول تندیس قطب الدین شیرازی در پارک انقلاب، عیسی خان شیرازی در پارک بعثت، امیر عضدالدوله دیلمی در پارک کوهپایه، شیخ ابواسحاق اطعمه در پارک جنت، سردار حاج شیخ علی سلطانی در پارک خلد برین و سردار مجید سپاسی در پارک حاشیه ای بلوار رحمت نصب شده است.

معاون فرهنگی شهردار شیراز ادامه داد: همچنین نصب تندیسهایی از اهلی شیرازی در باغ ملی، میرزای شیرازی در پارک آزادی، شوریده شیرازی در پارک دلگشا و هفت تندیس دیگر از مفاخر شیراز در قالب فاز دوم طرح در دست اقدام قرار دارد.

عباسی با اشاره به اینکه تندیس می تواند معرف مشاهیر به شهروندان باشد، اظهار داشت: نصب تندیس پروژه ای بوده که به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاشهای مشاهیر و مفاخر شیراز در حوزه های مختلف با هدف ایجاد ارتباط و آشنایی علمی و فرهنگی شهروندان شروع شده است.