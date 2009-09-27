استعفای شهردار به منزله عدم حضور وی در شهرداری نیست

امید پارسایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه به رغم استعفای شهردار بوشهر هیچ گونه اختلالی در فعالیت های این شهر به وجود نیامده است، افزود: هم اکنون تمامی معاونت ها و مدیریت های شهرداری همچون گذشته به ارائه خدمات به شهروندان بوشهر می پردازند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هیچیک از فعالیتهای شهرداری متوقف نشده و تمامی پروژه ها بر اساس زمان بندی و برنامه ریزی های صورت گرفته در حال اجراست.

مسئول امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر اضافه کرد: دلیل این مدعا افتتاح 15 پروژه در یک ماه اخیر بوده که بازتاب بسیار گسترده ای در افکار عمومی استان داشته است.

پارسایی از افتتاح سه پروژه مهم دیگر شهرداری بوشهر در روزهای آتی خبر داد و گفت: تفکیک آب مورد نیاز فضای سبز از آب شرب، پیست دوچرخه سواری و پارک صدف از جمله طرحهایی است که در آینده ای نزدیک توسط شهرداری بوشهر به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه با تلاش شهردار و مدیران مربوطه مسیر حرکت شهرداری در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اظهار داشت: خوشبختانه با انجام برخی زیرساختها مسیر حرکت شهرداری در وضعیت مطلوبی قرار داشته و فعالیتهای آن تحت تأثیر استعفای مدیر ارشد قرار نمی گیرد.

پارسایی فر تصریح کرد: هم اکنون فعالیتهای شهرداری به جای فردمحور به صورت ساختار محور اداره می شود که این مهم اختلالی در روند فعالیتهای شهرداری ایجاد نخواهد کرد.