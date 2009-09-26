رفع مشکل کم‌ آبی در 22 روستای نهبندان

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر بسکابادی ظهر شنبه در جریان بازدید از مجتمع آبرسانی طبسین این شهرستان اظهار داشت: با تلاش گسترده ظرف کمتر از یک هفته چاه شماره دو مجتمع آبرسانی طبسین حفر و تجهیز شد تا مشکل کم ‌آبی این مجتمع در کمتر از یک هفته برطرف شود.

وی ادامه داد: با توجه به افت آب و کم‌ آبی چاه شماره یک مجتمع آبرسانی طبسین شهرستان نهبندان و به محض انعکاس این موضوع به اداره آبفار شهرستان موضوع به صورت ویژه توسط رئیس اداره پیگیری شد.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی نهبندان نیز گفت: چاه شماره دو مجتمع طبسین به عمق 70 متر حفر شد که آبدهی آن 40 لیتر در ثانیه است.

غلامرضا نخعی بیان داشت: با توجه به خشکسالی‌های سالهای اخیر و کاهش دبی چاه شماره یک این مجتمع چاه شماره دو حفر شده از کمیت مناسبی برخوردار است که می‌تواند نیاز آب روستاهای این مجتمع را به صورت دراز مدت تامین کند.

وی افزود: مجتمع طبسین تامین کننده آب شرب و بهداشت 22 روستا از بخش مرکزی شهرستان نهبندان با جمعیتی بالغ بر هزار و 200 خانوار است.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی نهبندان عنوان کرد: در حال حاضر منابع آب در اختیار این شهرستان 28حلقه چاه و 31 رشته قنات است که 116 روستای این شهرستان با هفت هزار و 100 مشترک از این منابع استفاده می ‌کنند.