آیا پیش بینی معاون وزیر درباره "یوسا" تحقق می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، نام ماریو بارگاس یوسا نویسنده سرشناس پرویی بیش از15 سال است که پای ثابت همه گمانه زنیها برای جایزه نوبل ادبی است. آکادمی نوبل اولین پنجشنبه ماه اکتبر راس ساعت 13 به وقت استکهلم و 15:30 به وقت تهران برنده بخش ادبی این جایزه را معرفی می‌کند.

اگر چه هر سال در آستانه اعلام برنده جایزه نوبل ادبی گمانه زنیهای فراوانی در محافل ادبی مطرح می‌شود ولی بسیار کم پیش می‌آید با آنچه آکادمی نوبل اعلام می‌کند منطبق باشد.

فیلیپ راث، آدونیس، هاروکی موراکامی، ماریو بارگاس یوسا، مارگارت آتوود، کارلوس فوئنتس، امبرتو اکو، پل استر و میلان کوندرا در این چند سال پای ثابت همه لیستها و گمانه زنیها بوده‌اند اما تا حالا که بخت با آنها یار نبوده و قرعه به اسم آنها نیفتاده است.

این نویسندگان که برخی از آنها در دهه 60 و برخی دیگر در دهه 70 و حتی برخی از آنها در دهه 80 زندگی خود هستند شهرت جهانی دارند.

آنچه مسلم است این است که آکادمی نوبل در سوئد ظاهراً تمایلی ندارد از بین سرشناسها کسی را انتخاب کند. سال گذشته وقتی نام ژان ماری گوستاو لوکلزیو نویسنده 68 ساله فرانسوی به عنوان برنده نوبل ادبی اعلام شد بسیاری از رسانه‌ها گفتند که به زحمت توانسته‌اند عکسی از این نویسنده در اینترنت پیدا کنند.

اما محسن پرویز، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهمن سال گذشته در مراسم اختتامیه دومین جشنواره داستان انقلاب با قاطعیت گفت: "این نوید را به شما می‌دهم که قطعا این آقا (یوسا) جزو کاندیداهای نوبل ادبی خواهد بود".

وی در آن مراسم از نقدهای متعددش بر رمان "سور بز" نوشته ماریو بارگاس یوسا صحبت کرد و از مواضع این نویسنده در حمایت از دموکراسی آمریکایی انتقاد کرد.

پرویز گفته بود: "در این کتاب آمریکاییها به عنوان نیروهای نجاتبخش معرفی شده‌اند و شخصیت خانم رمان جا به جا از دموکراسی آمریکایی تعریف می‌کند و حتی این تعریف از زبان جایگزینهای دیکتاتورهای سابق نیز مطرح می‌شود".

وی همچنین گفته بود: "در سالهای بعد شاهد آن خواهیم بود که کسانی که دنبال این جوایز (نوبل ادبی) هستند باید خوش خدمتیهایی هم بکنند".

خبرگزاری فرانسه گزارش کرده امسال دانشگاهها و نهادهای ادبی اسامی 300 نویسنده و شاعر را که به گمان آنها شایستگی جایزه نوبل ادبی دارند به آکادمی نوبل پیشنهاد کرده‌اند. تا چند روز دیگر مشخص خواهد شد که پیش بینی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحقق خواهد یافت یا خیر.