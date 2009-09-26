به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، عمرو موسی در یک کنفرانس خبری در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به اعلام تاسیسات هسته ای جدید در کشورمان خاطرنشان کرد: خاورمیانه باید عاری از سلاح های هسته ای باشد و من در انتظار گزارش کاملی از این اطلاعات هستم و همچنین در این رابطه با مسئولان ایرانی دیدار خواهم کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: خاورمیانه باید منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای باشد و این شامل ایران و اسرائیل می شود.

دبیر کل اتحادیه عرب در ادامه گفت: باید به ایران فرصت داد تا در این رابطه در نشستی که اول اکتبر در مورد برنامه هسته ای خود با کشورهای 1+5 برگزار خواهد کرد توضیحاتی ارائه دهد.

خاطرنشان می شود علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با انتشار بیانیه ای از ساخت کارخانه غنی سازی سوخت هسته ای دیگری خبر داد و اعلام کرد که فعالیت های این تاسیسات همانند سایر تاسیسات هسته ای ایران در چارچوب مقررات آژانس خواهد بود.