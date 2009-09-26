افزایش تمامی آلاینده ها در هوای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، میانگین غلظت کلیه آلاینده به غیر از ایستگاه آزادی به لحاظ آلاینده منوکسید کربن در سایر نقاط در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.



با این حال گزارش سازمان هواشناسی حاکی از آسمانی صاف در پاره ای از نقاط نیمه ابری گاهی غبار محلی است. همچنین توصیه شده در مناطق آلوده کلیه بیماران قلبی، تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.