  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۸

مرکز مهار اعلام کرد:

افزایش تمامی آلاینده ها در هوای تهران

افزایش تمامی آلاینده ها در هوای تهران

مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوای تهران از افزایش کلیه آلاینده های هوا به غیر از ذرات معلق نسبت به روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، میانگین غلظت کلیه آلاینده به غیر از ایستگاه آزادی به لحاظ آلاینده منوکسید کربن در سایر نقاط در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

با این حال گزارش سازمان هواشناسی حاکی از آسمانی صاف در پاره ای از نقاط نیمه ابری گاهی غبار محلی است. همچنین توصیه شده در مناطق آلوده کلیه بیماران قلبی، تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.

کد مطلب 953094

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها