هاشمی: ایلخانی مشاور وزیر راه می شود / ایلخانی : نمی پذیرم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی امروز در مراسم تودیع و معارفه سرپرست سابق و رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ارتقای ایمنی حمل و نقل هوایی اولویت نخست ماست.

وی با تاکید بر اینکه ارتقای ایمنی پروازها حتی اگر باعث کاهش خدمات جابه جایی مسافران شود باید رعایت شود، افزود: تربیت نیروی متخصص ، تقویت ناوگان ، توسعه خدمات ، اجرا و بروز کردن استانداردهای پروازی و نظارت جدی بر اجرای مقررات و قوانین سایر اولویت ها در این بخش است و هیچ اغماضی پذیرفتنی نیست.

قائم مقام وزیر راه و ترابری با بیان اینکه با 90 سال سابقه در صنعت حمل و نقل هوایی کشور تقلید از دستورالعملهای سایر کشورها پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: تدوین سند ملی حمل و نقل هوایی ایران ضروری است.

هاشمی با اعلام اینکه هم اکنون سند ملی حمل و نقل هوایی در حال تدوین است اما تا اجرا مراحل طولانی دارد، در عین حال گفت: این سند باید به تصویب هیئت وزیران برسد تا یک استاندارد ملی داشته باشیم.

به گفته وی، تکمیل، اصلاح و بومی سازی مقررات هوانوردی ، تقویت و توسعه روابط بین الملل و ارتقای سطح علمی و تجربی کارکنان این صنعت از دیگر نیازهای دیگر حمل و نقل هوایی کشوراست.

قائم مقام وزارت راه و ترابری در ادامه اظهارداشت: امروز نه تنها تحریمها موجب ایجاد محدودیت برای ما نشده است بلکه در بسیاری از موارد باعث رشد و شکوفایی این صنعت شده است، ضمن اینکه امروز توانسته ایم در بسیاری از بخشها به خود کفایی برسیم.

وی همچنین گفت: ایران امروز با داشتن 61 فرودگاه ، 13 شرکت هواپیمایی ، بیش از 160 فروند هواپیمای فعال مسافری و جابه جایی بیش از 25 میلیون مسافر در بخش هوایی توانسته است موقعیت ممتازی در منطقه از خود نشان دهد. در همین حال، در این صنعت پتانسیلهای زیادی وجود دارد که باید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

قائم مقام وزارت راه و ترابری در پایان با قدردانی از خدمات 72 روز محمد علی ایلخانی در سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: در صورت موافقت محمد علی ایلخانی، وی مشاور وزیر در حمل و نقل هوایی می شود.

این در حالی است که ایلخانی در گفتگو با مهر به دلیل آنچه که در این دو ماه از مقامات ارشد وزارت راه و ترابری دیده است، گفته است: دیگر حاضر نیست پست و سمتی جدید بپذیرد.