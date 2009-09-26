عرفانهای کاذب نباید در میان جوانان رسوخ کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی قبل از ظهر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه که در مدرسه فیضیه برگزار شد بر توجه به مسائل اخلاقی در حوزههای علمیه تأکید کرد و گفت: باید دروس اخلاق برای طلاب در حوزههای علمیه برگزار شود تا از ایجاد عرفانهای نوظهور جلوگیری شود.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه تصریح کرد: طلاب باید مانع رسوخ عرفانهای کاذب در میان جوانان شوند و نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.
این مرجع تقلید نحوه برخورد با شبهات را با استدلال و منطق عنوان کرد و گفت: امروزه دشمنان شبهات را از طریق ماهواره و راههای جدیدی وارد منازل و حتی روستاهای ما کردهاند پس ما وظیفه داریم هوشیار باشیم و جواب آنها را بدهیم.
آیت الله سبحانی قصد دشمنان را خراب کردن چهره مرجعیت و حوزههای علمیه نزد مردم دانست و اظهار داشت: روحانیت متعلق به اقشار مختلف جامعه است و باید ضمن دعوت جامعه به وحدت، خطابهها طوری بیان شود که اختلافات کم شود.
وی در پایان آگاهی روحانیون از مسائل سیاسی روز را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر عالمان و روحانیون با مسائل سیاسی روز آشنا نباشند نمیتوانند جامعه را به خوبی اداره کرده و به راهنمایی مردم بپردازند.
