دانشگاهیان تأکیدات رهبری در زمینه جلوگیری از توقف حرکت علمی را به کار ببندند

به گزارش خبرگزاری مهر، جهاددانشگاهی در این بیانیه با اشاره به فرا رسیدن فصل تازه دانش و آموزش و توجه به موقعیتها و شرایط امروز جامعه اسلامی نکاتی را اعلام کرده است.

در این بیانیه آمده است: بی ‌شک حرکت در مسیر مدیریت علم توسط انسانهای خدا محور به دلیل وجود دشمنان آشکار و سرسخت که مخالف این جنبش مبارک هستند امری است مقدس که از آن به جهاد علمی تعبیر می ‌شود.

جهاددانشگاهی در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به تعبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سلطه اروپایی ها به برکت علم یادآور شد: امروز ایران اسلامی با وجود همه کارشکنی ‌ها و دشمنی ‌ها در برخی از علوم در صفوف مقدم گام بر می دارد در حالی که در دوران قبل از انقلاب، سال‌های متمادی از علم دور مانده بود و راه تحقیق را پیشروی خود بسته می ‌دید اما به خواست خداوند متعال و تلاش مثال زدنی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این گونه مرزها و محدودیت‌ها را برداشته است.

این بیانیه می افزاید: اینک در آستانه شروع به کار دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حوزه ‌های علمیه بر همگان به ویژه نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان و دانشجویان فرض است که تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب را در خصوص جلوگیری از کند و یا متوقف شدن حرکت علمی چند ساله اخیر کشور به کار بسته و با تمام توان مهمترین ویژگی انقلاب را که همانا حرکت مستمر و سازندگی مداوم است محقق سازند.