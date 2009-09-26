درس خارج حوزه در تمام استانهای کشور تدریس خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله مرتضی مقتدایی قبل از ظهر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه که در مدرسه فیضیه برگزار شد، گفت: در تلاش هستیم که در 30 مرکز استان و پنج شهرستان کشور از جمله کاشان و بناب دروس خارج فقه و اصول ایجاد کنیم تا وضعیت تدریس علوم دینی در سراسر کشور کیفیت بهتری پیدا کند.
مدیر حوزه علمیه قم در ادامه از آغاز جنگ نرم توسط دشمنان خبر داد و گفت: اکنون علما و روحانیون وظیفه دارند با وحدت و همدلی و با جدیت به مقابله با دشمن که اعتقادات و معنویت مردم را نشانه گرفته بپردازند و به شبهات ایجاد شده پاسخ دهند.
وی در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای روحانی در جنگ تحمیلی تصریح کرد: طلاب و فضلای ما باید از این ایثارگریها و رشادتهای رزمندگان و شهدا درس گرفته و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند و توجه طلاب به موضوع ایثار و از خودگذشتی میتواند در تمام مسائل از جمله تحصیل آنها نقش مفیدی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود توجه به مباحث اخلاقی در مدارس علمیه را خواستار شد و گفت: استادان به مباحث علمی و اخلاقی طلاب توجه ویژه داشته باشند و در امور آموزشی، علمی، پژوهشی و اخلاقی به صورت جدی وارد شوند.
مقتدایی در پایان با اشاره به فرارسیدن هشتم شوال، سالروز تخریب قبور ائمه بقیع توسط وهابیون، این روز را روز حزن، غم و اندوه شیعه دانست و خواستار بازسازی این قبور به نحو شایسته شد.
لازم به ذکر است: در پایان این مراسم از برگزیدگان سال تحصیلی گذشته با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه علمیه قم از برگزاری دروس خارج فقه و اصول در تمام استانهای کشور در آینده نزدیک خبر داد.
