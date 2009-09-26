اجرای طرح تحول اقتصادی نیازمند کار کارشناسی بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک محمد رضا امامی بعدازظهر شنبه در دومین نشست علمی اصلاح الگوی مصرف استان مرکزی در اراک در سالن پیامبر اعظم اراک افزود: کلیه سازمان های اجرایی در بحث اجرایی کردن طرح تحول اقتصادی علاوه بر کار کارشناسی باید به مسئله اصلاح الگوی مصرف نزدیک شده و به این مهم توجه جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه سالانه 100 میلیارد دلار توسط دولت یارانه پرداخت می شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت واقعی برخی اقلام پرداخت نمی شود این امر باعث ایجاد عدم تعادل شده است و منابع زیادی به هدر می رود که در این زمینه باید سیاست ها در زمینه دفعی و رفعی صورت گیرد.

امامی افزود: در حال حاضر متوسط مصرف برق در دنیا 900 کیلو وات ساعت است و این در حالی که این رقم در کشور برای هر مشترک متوسط 2900 کیلووات است که نسبت به متوسط جهانی 2000 وات ساعت بیشتراست.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای باختر نیز با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد برق کشور از طریق انرژی فسیلی تولید می شود، گفت: اصلاح الگوی مصرف انرژی نیازمند همکاری و تلاش دولت، مشترکان و برنامه ریزی مناسب است.

آرش کردی افزود: دولت سالانه هشت میلیارد دلار یارانه برای انرژی برق پرداخت می کند که با اصلاح الگوی مصرف، بخش قابل توجهی از این رقم کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه تعیین نرخها و تعرفه های مناسب برای ایجاد نیروگاه، تدوین قوانین و مقررات مناسب برای تولید تجهیزات با راندمان بالا و فرهنگ سازی از روشهای بهینه و جدید مصرف از جمله وظایف دولت است، افزود: فعالیتهای فرهنگی، تغییر رفتارهای نادرست مصارف، کاهش مصارف نامناسب و تعدیل روشنایی معابر و ساز و کارهای توقف رشد نیاز مصرف از جمله راهکارهایی است که در جهت اصلاح الگوی مصرف انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 483 هزار مشترک برق در استان وجود دارد گفت: 23 درصد از برق این استان در بخش خانگی، 9 درصد عمومی، 24 درصد کشاورزی، 36 درصد صنعتی و بقیه در بخش تجاری مصرف می شود.

داود عابدی افزود: با توجه به اینکه باید در سال گذشته، 10 درصد مصارف بخش عمومی این استان کاهش پیدا می کرد متاسفانه این امر افزایش داشته است.