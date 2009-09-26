کارشناسان بی تجربه برنجکاران را وادار به قسم خوردن کردند!

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، این افراد که زحمتکش که بر اساس وعده های مسئولان غله و بازرگانی استان جهت فروش محصول برنج شان به سیلوی نکاء مراجعه کرده بودند در ابتدای ورود با پاسخ منفی کارشناسان نا آشنا به برنجهای تولید کشاورزان استان مواجه شدند.

کارشناسان سازمان غله و بازرگانی مازندران برنج تولیدی "شیرودی" کشاورزان را " ندا، هندی و پاکستانی" قلمداد کرده بودند و این بی اطلاعی و بی تجربگی سبب شد کشاورزان زحمتکش ساعتها مقابل سیلوی نکاء بی پاسخ بمانند.

تعدادی از کشاورزان پس از مدتی تحمل وقتی دیدند مسئولان سازمان غله و سیلو پاسخگوی نیازهای آنان نیستند اقدام به مراجعه به سمت کارشناسان کرده و برای آنان قسم خوردند که برنج تولیدی آنان شیرودی و محلی است.

به گفته برخی کشاورزان، برنج شیرودی و محلی مازندران به مراتب از سایر برنجهای خارجی، هندوستانی و پاکستانی است.

کارشناسان غله با ناآگاه جلوه دادن خود قصد دارند برنجها را با قیمت کمتر بخرند تا سودی هم عاید دلالان و واسطه ها شود جمعی از کشاورزان

تعدادی از کشاورزان به مهر گفتند: علت اعلام نوع برنج تولیدی کشاورزان به هندی و ندا این بوده که آنان می خواستند برنج تولیدی کشاورزان را با قیمت ارزان خریداری کنند و سود برنج عاید دلالان و واسطه ها شود.

این کشاورزان افزودند: نرخ اعلامی میزان خرید برنج کشاورزان از قرار کیلویی 1350 تومان بوده اما مسئولان سیلوی نکاء این برنج را کیلویی 1250 تومان از کشاورزان خریداری می کنند.

در حالی که چند روز قبل مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور خبر از خرید برنج تضمینی و محلی کشاورزان استان به صورت نقدی داده بود، کشاورزان حاضر در سیلوی نکاء گفتند: زمان پرداخت برنج خریداری شده غله از کشاورزان حداقل یک هفته آینده است.

مسئولان سازمان بازرگانی ، غله و مسئولان ارشد استان که از روزهای قبل گفته بودند که علاوه بر خریداری برنج کشاورزان توسط مراکز خرید برنج در نکاء و بابل تعدادی از شالیکوبیها و فروشگاه های رفاه، شهروند، اتکاء و اسکاد نیز نسبت به خریداری برنج اقدام می کنند این در حالی است که انبارهای شالیکوبیهایی استان به واسطه پربودن برنجهای پارسال کشاورزان پاسخگوی کشاورزان نبوده است.

از سویی تعدد برنج های خارجی در فروشگاه های تعاونی زیر نظر سازمان بازرگانی به وفور یافت می شود و بنرهای تبلیغاتی این برنج ها در فروشگاه ها خودنمایی می کند.

امید است برای رفع مشکلات کشاورزان برنج کار مازندران و استان های شمالی که همه ساله با این معضل نابسامانی بازار برنج و بی تدبیری مسئولان مرتبط در خرید محصولاتشان دست و پنجه نرم می کنند دولت وارد شده و فکری اساسی کند و با وعده های تو خالی و بی تاثیر باعث دلسردی کشاورزان نشود.

برنج مازندران محصول استراتژیک و تولیدی کشاورزان است که متاسفانه دولت با واردات بی رویه برنج در قبل از برداشت محصول کشاورزان، دامنه سود و فروش را برای این زحمتکشان جامعه تنگ کرده است.