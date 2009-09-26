پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب افزود : دستهایی به دنبال کشاندن تنش به داخل کشورند تا روندی را که در چند ما گذشته موجب بروز اغتشاش و ناامنی در کشور شد ادامه دهند.



وی انجام این گونه اقدامات علیه جمهوری اسلامی را ناموفق خواند.



این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیان مواضع به حق جمهوری اسلامی و ارایه راهکار برای بهبود در روند موضوعات مختلف از جمله دستاوردهای حضور رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود.



سروری تصریح کرد: رئیس جمهور در سخنرانی خود بیشتر به مطرح کردن مطالبات جامعه بین الملل پرداخت.



وی ادامه داد: اعلام راه اندازی نیروگاه اتمی مبتنی بر قوانین ان پی تی و در مسیر احقاق حقوق جمهوری اسلامی نشان از نیات صلح جویانه جمهوری اسلامی دارد که متاسفانه برخی از کشورها شیرینی این اقدام را به تلخی بدل کردند.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه راه اندازی نیروگاههای بعدی نیز در راه است، اضافه کرد: جمهوری اسلامی به دنبال تنش نیست و در ادامه احقاق حقوق خود در ان پی تی و برای رفع نیازهای اساسی خود در زمینه تامین انرژی و کمک به محیط زیست اقدام به راه اندازی این نیروگاهها می کند.



وی با بیان اینکه برخی از کشورهای مسلط بر سازمان ملل در تلاشند تا با اعمال مدیریت برخی موضوعات را به جامع بین الملل القا کنند خاطرنشان کرد: موضوعات پس از انتخابات، فاصله گرفتن ایران از بحث های حقوق بشر و جامعه بین المللی از جمله این موضوعات است.



سروری با بسیار حساس خواندن سفر این بار رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل تصریح کرد: مطرح کردن بحث اصلاح ساختار سازمان ملل و رفع استانداردهای دوگانه جامعه بین الملل از موضوعات مهم و محوری بود که جمهوری اسلامی با شجاعت و قدرت به آن پرداخت.



وی گفت: رئیس جمهور در سخنرانی خود خواستار پایان دادن به منطق نظامی گری در معادلات بین المللی و استفاده ابزاری از قدرت در ادبیات بین المللی شد.



وی با بیان اینکه امروز شاهد شکست خوردن ادبیات نظامی در کشورهای عراق و افغانستان هستیم اظهارداشت: جمهوری اسلامی خواستار گسترش ادبیات گفتگو به جای زور شد و اعلام کرد که فقدان ادبیات گفت و گو جامعه بین المللی را به سوی از هم گسیختگی سوق می دهد.



