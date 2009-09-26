پذیرش240 هزار دانشجو در دانشگاه های پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، محمد مهدی فداکار بعداز ظهر شنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران افزود: پیش بینی می شود در سال تحصیلی جدید بیش از 350 هزار دانشجو جذب دانشگاه پیام نور کشور شوند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 240 هزار نفر در کنکور سراسری در دانشگاه پیام نور پذیرفته شدند و با اعلام نتیجه آزمون فراگیر که ظرف سه روز آینده اعلام می شود بر این تعداد افزوده می شود.

فداکار بیان داشت: در خصوص ارائه تسهیلات به دانشجویان پیام نور در سال جاری حدود 10 میلیارد تومان برای پرداخت وام دانشجویی به دانشگاه پیام نور اختصاص یافت که از این اعتبار پنج میلیارد تومان در ترم جاری و پنج میلیارد تومان در ترم دوم هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه مبلغ وام دانشجویی دانشگاه پیام نور بسیار محدود است، میزان مبلغ وام دانشگاه آزاد کشور را 60 میلیارد تومان عنوان کرد.

فداکار مجموعه اعتبار و درآمد اختصاصی دانشگاه پیام نور کشور را در سال جاری 440 میلیارد تومان برشمرد و افزود: این اعتبار نسبت به سال گذشته 80 میلیارد تومان افزایش داشته است.

قائم مقام سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور نیز گفت: به میزبانی دانشگاه پیام نور کشور همایش بین المللی دانشگاه های باز آسیا آبان ماه در تهران برگزار می شود.

وی اظهار داشت: همایش ابعاد رهبری حضرت امام خمینی (ره)، همایش مدیریت علوی و همایش بین المللی دانشگاه های باز آسیا که سیزدهم و چهاردهم آبان ماه در سالن اجلاس همایشهای صداو سیما برگزار می شود از مهمترین برنامه ها و همایشهای پیام نور کشور در سال جاری است.

فداکار افزود: در سال جاری 70 پروژه عمرانی با 150 هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 100میلیارد تومان در حال بهره برداری است که از این تعداد دو پروژه تا پایان سال جاری در استان مازندران به بهره برداری می رسد.