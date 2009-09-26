سرمایه گذاری برای جوانان باید به روز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امیدی شهرکی بعد از ظهر شنبه در جمع فعالان فرهنگی اجتماعی جوانان مازندران در استانداری افزود: هم اکنون با تغییراتی که در دنیا انجام می شود تفکر جوانان باید به سمت شبکه ایی شدن پیش رود.

مدیرکل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان تصریح کرد: دشمن از بی خیالی جوانان سوء استفاده کرده و با جنگ نرم در مقابل اعتقادات جوانان انقلاب به پا خواسته است



وی الکترونیکی شدن جامعه را در شبکه ای شدن افکار جوانان موثر دانست و یادآور شد: الکترونیکی شدن باعث می شود تا مسئولان امر در ساماندهی مطالبات جوانان درست عمل کنند.

امیدی عضویت جوانان را در شبکه حکمت موجب همگام شدن با چشم انداز دولت دانست و خاطرنشان کرد: فعالیت جوانان در راستای چشم انداز می تواند طی 10 سال آینده پویایی ایران را مسجل کند.

وی با بیان اینکه دفاع از فرهنگ نوعی دفاع مقدس محسوب می شود گفت: هم اکنون دشمن از انرژی هسته ای، پیشرفتهای علمی و تکنولوژی واهمه ای ندارد بلکه سخن گفتن برخلاف سکولار و رشد مبانی فکری جوانان می ترسد.

این مسئول تصریح کرد: رهبری سخنان استراتژیکیشان را به جوانان نسبت می دهد و مطالب مبنایی و تحولاتی کشور را از جوانان می خواهد.

مدیرکل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان در ادامه گفت: دشمن با مهدویت و معنویت اسلام نمی تواند به راحتی کنار بیاید.

امیدی با بیان اینکه فعالان فرهنگی اجتماعی باید چشم انداز جهانی دین را تعریف کنند، افزود: دو مقوله دانستن دین و دین داری باید تعریف جداگانه ای داشته باشد تا بتوان در مقابل هجمه های فرهنگی حساس عمل کرد.

مدیرکل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان مجاهدت را نیازمند زمان ندانست و خاطرنشان کرد: مجاهدان دین در حکم غریق نجات فعالیت می کنند و ناجی فرهنگ اسلام و فرامین دینی هستند.

جواد قناعت، معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران نیز گفت: وظیفه جوانان تحصیلکرده امروز جامعه باید شناخت منویات اسلام و معلومات بروز با درک فضای موجود در جامعه باشد.

وی با اشاره به اینکه نظام سلطه با هجوم نرم وارد فرهنگ جوانان شده است، گفت: هم اکنون دشمن شفاف ظاهر نمی شود در هر مقطعی که معنویات بروز کند قد علم کرده و به هجمه فرهنگی می پردازد.

وی اظهار داشت: یکی از وظایف جدی جوانان در مقابل جبهه نرم و دفاع از موازین اسلام و پاسداری از انقلاب هوشیاری و بالابردن قوه تجزیه و تحلیل است که می تواند به درستی این ترفندها را خنثی کند.

قناعت تصریح کرد: با برپایی جمهوری اسلامی و به برکت خون شهداء مردم از بصیرت و زکاوتی برخوردار شدندکه در تمام شرایط می توانند به درستی ایفای نقش کنند.