هشدار سازمان ملل در مورد افزایش آمار تلفات غیرنظامیان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سازمان ملل اعلام کرد شمار قربانیان غیرنظامی جنگ افغانستان طی هشت ماه اخیر با رشد سریعی مواجه بوده و به بیش از میزان مشابه سال گذشته رسیده است.



بر این اساس در این مدت طی درگیریهای نظامیان خارجی با شورشیها و حملات طالبان دست کم هزار و 500 تن از غیرنظامیان افغان کشته شده اند. این سازمان با انتشار گزارشی یاد آور شد ماه آگوست بدلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان خونین ترین ماه برای غیرنظامیان بوده است.

گزارش سازمان ملل علت اصلی افزایش تلفات غیرنظامیان در ماهها اخیر را تلاش طالبان برای ایجاد جو ناامنی در آستانه برگزاری انتخابات این کشور دانسته و از سوی دیگر نظامیان خارجی را مسئول کشته شدن یک سوم این افراد معرفی کرده است.

این در حالی است که سال 2009 خونین ترین سال حضور آمریکاییها در افغانستان بوده و شمار کشته شدگان آمریکایی در هشت ماه سپری شده از این سال بیش از تلفات سالهای پیش در طول هشت سال اشغال فغانستان است.

در گزارش سازمان ملل همچنین آمده است: شمار تلفات غیرنظامیان افغان در هشت ماه نخست سال گذشته میلادی بالغ بر هزار و 145 تن بوده و مجموع این تلفات نیز در سال 2008 میلادی به 2 هزار و 118 نفر رسیده است.