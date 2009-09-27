تغییرات فرمانداری های کرمان سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کمالی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر فرمانداری شهرستانهای جیرفت و عنبر آباد گفت: برخی جابجایی ها و تغییرات باتوجه به توانمندی مدیران و عملکرد آنها صورت می گیرد و جنبه سیاسی ندارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان گفت: در این راستا و پس از انتقال فرماندار شهرستان عنبرآباد به استانداری کرمان در سمت مدیرکلی حوزه استانداری کرمان، معاون سیاسی و اجتماعی این فرمانداری به عنوان سرپرست فرماندار شهرستان عنبرآباد معرفی شده است.

وی در خصوص مراسم تودیع فرماندار جیرفت نیز گفت: صبح شنبه نیز معاون سیاسی فرماندار شهرستان جیرفت به عنوان سرپرست فرماندار این شهرستان معرفی شد.

کمالی افزود: این تغییرات با هدف بهبود عملکرد و مدیریت در دولت دهم و در راستای افزایش خدمت رسانی به جامعه صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: در دولت جدید برخی جابجایی های لازم است و تنها جنبه اجرایی دارد.