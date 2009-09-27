فهرست جدید مواد ممنوعه 2010 وادا / دو داروی جدید در لیست دوپینگ

به گزارش خبرنگارمهر، آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ همه ساله فهرستی از داروهای ممنوعه و غیرمجاز خود را برای رشته های ورزشی منتشر می کند که فهرست جدید این مواد اعلام شد و از ابتدای سال 2010 در تمامی رشته ها به اجرا درخواهد آمد.

بر اساس فهرست جدید از این پس داروی " پسودو افدرین" که پیش از این از لیست داروهای ممنوعه وادا خارج شده بود از ابتدای سال 2010 جزو داورهای ممنوعه محسوب می شود.

اهمیت این موضوع از این جهت در داروهای رایج مورد استفاده در سرماخوردگی ها و داروهای ضد حساسیت بصورت ترکیبی و مستقل مورد استفاده می باشد لذا دقت نظر و اهمیت کادر پزشکی و بازیکنان را به مصرف اینگونه داروها دوچندان می کند.

علاوه بر این بازیکنانی که با مشکلات تنفسی و ریوی روبرو هستند برای مصرف فرم استنشاقی داروهای دسته "کورتیکو استروئید" می بایست مورد استفاده را به همراه مستندات درمانی به زیر کمیته کنترل دوپینگ فدراسیون اطلاع دهند .

فرم استنشاقی تا هزار میکرو گرم مجاز تلقی می شود چرا که فرم استنشاقی هرگز بیش از این مقدار در بدن ورزشکار ایجاد سطح دارویی نمی کند. اما یافتن بیش از این سطح دارویی در نمونه اخذ شده از سوی ورزشکار به منزله دوپینگ محسوب می شود.

این قبیل ورزشکاران برای استفاده از این دارو نیاز به گرفتن مجوز از مرجع کنترل دوپینگ یا نادو هستند و البته نیازی به تکمیل فرم‌های معافیت درمانی (TUE) ندارند.

رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال ضمن هشدار به بازیکنان فوتبال در خصوص فهرست جدید داروهای ممنوعه اظهار داشت : به مخاطبین فوتبال توصیه می کنیم با توجه به فهرست اعلام شده از سوی وادا که مورد استناد فیفا نیز قرار دارد با آگاهی کامل نسبت به داروهای ممنوعه حتی به عنوان درمان پرهیز و دقت کافی را داشته باشند و موارد مصرف را پس از تکمیل فرم های TUE و کسب مجوزهای لازم نسبت به مصرف آنها اقدام کنند.