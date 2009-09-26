به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد هیئت انتخاب آثار پس از بررسی 23 نمایش خیابانی را به عنوان آثار قطعی و هفت نمایش را به عنوان آثار مشروط معرفی کرد.

آثار قطعی عبارتند از "تراژدی آب" مهدی صالحیار از مرند، "پیت نفت" مجتبی دربندی از شهر ری، "گل و گلوله" محمد مظفری از بوشهر، "کوچه‌ای بی‌انتها" حامد امانپور قرایی از مشهد، "ما همه می‌دونیم" پوریا کریمی از لاهیجان،‌ "اعترافات یک مستاجر" الهام ریاضت از ملایر،‌ "فرشته‌ها می‌آیند" رسول حق‌شناس، "cg 125 یا مصائب موتوریزه" علی احمدی، ‌"تیک تاک، ‌تیپ تاپ" مهدی اصغری، "ستاد اصلاح الگوی مصرف" حمیدرضا حسینعلی، "غنی" جمشید عسگری، "هفت تابلو درباره انسان" هادی کمالی‌مقدم، "نامردی برای تمام فصول" شاهد پیوان، "جبهه همین جاست، ‌توی قلبت" کتایون آقاکاظم،‌ "مسافر زمان" پروانه علی ضمانی،‌ "خونین" فردین نظری، "پازل" امیر اسماعیلی،‌ "شما چی می‌گید؟" احمد صمیمی،‌ "گداهای بارون‌دیده" بهزاد رحمانپور، "کانال کمیل" حمیدرضا نوری،‌ "الگوی مصرف" علی رحیمی، "کور و افلیج" حمیدرضا مرادی و "هویت" جلال شکری همه از تهران.

آثار مشروط: از آنجا که کارگردان‌های آثار در جشنواره سراسری تئاتر خیابانی مریوان نیز به عنوان کارگردان حضور دارند، برگزیدگان این جشنواره به جشنواره فجر راه پیدا خواهند کرد. چنانچه آثار این کارگردانان از طریق جشنواره مریوان به جشنواره فجر راه نیابد آثار ذیل مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.

"دوربین انقلاب" اسماعیل صرامی از اصفهان، "پازل" مهدی حبیبی و "شطرنج" نرگس خاک‌کار از ملایر، "شیرین و فرهاد مدل 57" سعید خیراللهی از دهلران، "درخواست شاه از هملت" محسن صفری و مهدی مقیمی از تهران، "عشق + عشق" مسعود مهرابی از تهران و "کنتور" حامد اویسی طهرانی از تهران.

انتخاب آثار از 21 تا 30 آذرماه انجام خواهد شد و حداکثر 12 نمایش به جشنواره تئاتر فجر امسال راه پیدا می‌کنند.