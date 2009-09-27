پیشرفت 46 درصدی لوله گذاری بزرگترین فاز پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به عنوان مجری اجرای این طرح قرار است پس از اجرای این طرح، عملیات لوله گذاری ساحلی ( shore Pulling) که شامل نصب سه رشته خط 32 اینچ تا محدوده 5 کیلومتر از کنار ساحل پالایشگاه و یک رشته خط 30 اینچ به همین طول و در محدوده خشکی را اجرایی می کند.

با تکمیل این عملیات لوله گذاری سطحی، عملیات لوله گذاری خطوط لوله های 32، 30 و 5/4 اینچ در محدوده منطقه ورودی خطوط لوله دریا به تاسیسات خشکی آغاز و در ادامه لوله گذاری از تاسیسات خشکی به محل سکوها در دریا از دی ماه آغاز خواهد شد.

تاکنون لوله های مورد نیاز در سایت خرمشهر توسط شرکت تاسیسات دریایی تامین وپوشش دهی شده و پیش بینی می شود به زودی انتقال آنها به محل پروژه از طریق دریا انجام بگیرد.

بر اساس آخرین گزارشهای منتشر شده از سوی شرکت نفت و گاز پارس پیشرفت فیزیکی اجرای این طرح تا پایان شهریور ماه امسال حدود 46 درصد بوده است.

هدف از طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی به عنوان بزرگترین فاز توسعه این میدان مشترک گازی شامل تولید روزانه 78 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برای تزریق به خط لوله ششم گاز و تحویل بخشی از آن به صورت غنی و ترش به واحد های مایع سازی گاز، تولید روزانه 110 هزار بشکه میعانات گازی و 750 تن گوگرد است.

ایجاد سه سکوی مستقل دریای هر یک دارای 12 حلقه چاه برای تولید یکهزار میلیون فوت مکعب گاز در روز، تفکیک کننده گاز، مایعات و آب جهت آزمایش چاهها، دو واحد تفکیک کننده برای جدا سازی آب، تفکیک کننده آبهای آلوده به مواد نفتی قبل از تخلیه به دریا، سکوی مشعل سه پایه در فاصله 160 متری از سکوی اصلی جهت تخلیه اضطراری، سه رشته خط لوله دریایی 32 اینچی به طول 145 کیلومتر جهت انتقال گاز تولید پالایشگاه و سه رشته خط دریایی 5/4 اینچی انتقال محلول گلایکول خواهند بود پیش بینی شده است.