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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۶

عباسی به مهر اعلام کرد:

اعتبار 1440 میلیارد تومانی برای ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی

اعتبار 1440 میلیارد تومانی برای ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی

وزیر تعاون گفت: یکهزار و 440 میلیارد تومان سهم سالجاری تعاونیها از محل فروش شرکتهای دولتی به راه اندازی تعاونیهای فراگیر ملی با هدف فقرزدایی اختصاص داده می شود.

محمد عباسی در گفتگو با مهر واگذاری یکهزار و 440 میلیارد تومان از محل فروش شرکتهای دولتی برای توسعه بخش تعاون را در تبعیت از ماده 29 قانون اصل 44 دانست و گفت: آئین نامه اجرایی نحوه مصرف این مبلغ بنا به اصل 138 قانون اساسی به تصویب دولت رسیده است و برای ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی که جهت فقر زدایی برنامه ریزی شده اند، هزینه می شود.

وزیر تعاون اظهار داشت: برای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان سال 93 باید حداقل 50 درصد از سرمایه گذاریها و اشتغال ایجادی در قالب تشکلهای تعاونی انجام شود. برای ایجاد اشتغال، جهت گیری های سرمایه گذاری باید به سمت تشویق تعاونی ها و تعاونی سازی تغییر کند.

عباسی در ادامه از بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرد و افزود: سیاست انقباضی بانکها در پرداخت تسهیلات به اقشار محروم تر که سهم آورده آنها پایین است نیز از چالشها محسوب می شود. در این زمینه توانمند نبودن اقشار متوسط و کم درآمد برای تهیه طرح، استفاده از منابع را با مشکل مواجه کرده است.

به گفته وی یکی از اهداف وزارت تعاون و دولت رفع موانع یاد شده است به نحوی که این امر از طریق ایجاد بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، ایجاد شبکه اتحادیه های اعتباری تعاون، بانکها و موسسات مالی اعتباری تعاون و همچنین ایجاد بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون و اصرار بر تسهیل صدور مجوزها دنبال می شود.

وزیر تعاون خواستار وزارتخانه ای قوی و با اختیارات کافی برای تحقق اهداف عدالت اجتماعی و دستیابی به سهم 25 درصدی شد و تاکید کرد: ارتقای سهم بخش تعاون به چند برابر فعلی نیازمند نگرش، برخورد، حمایت و تشکیلات ویژه است.

عباسی بهبود فضای کسب و کار با نگرش تعاونی را یکی از راهکارهای دیگر دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون اعلام کرد و بیان داشت: ایجاد اتحاد و انسجام بین تعاونیها و تشکلهای مرتبط با این حوزه در راستای سیاستهای اصل 44 و گسترش اتحادیه های تخصصی تعاونی، حمایت از گسترش عضویت و انسجام در اتاقهای تعاون از سیاستهای وزارت تعاون است.

وی تصریح کرد: باید فضایی در جامعه ایجاد شود تا در سایه آن اشتغال انفرادی و خانوادگی جای خود را به اشتغال گروهی و تعاونی بدهد و در این راستا لازم است تا تمرکز در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه بخش تعاونی در جهت انسجام این بخش ایجاد شود.

کد مطلب 953293

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