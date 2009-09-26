توقف صدرنشین در مشهد/ پیروزی ماهان در بازی بزرگ هفته

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری 7 دیدار به پایان رسید که در یکی از این دیدارها تیم صدرنشین شهید منصوری قرچک در مشهد برابر تیم علم و ادب این شهر با نتیجه تساوی 5 بر 5 متوقف شد.

همچنین تیم فوتبال فولادماهان سپاهان موفق شد در مهمترین مسابقه هفته برابر تیم رده سومی شرکت ملی و حفاری با نتیجه 5 بر 3 به پیروزی دست یافته و فاصله امتیازی خود با تیم صدرنشین شهید منصوری را به یک امتیاز برساند.

نتایج دیدارهای هفته نهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پوشینه بافت قزوین صفر - صدرا شیراز 3

* فولاد ماهان سپاهان 5 - شرکت ملی و حفاری 3

* لبنیات ارژن 5 - شهرآفتاب تهران 4

* هیئت فوتبال کرمان 3 - ارم کیش قم 4

* فولاد گستر کوثر 5 - راه‌ ساری 2

* علم و ادب مشهد 5 - شهید منصوری قرچک 5

* پتروشیمی تبریز 4 - فیروز صفه اصفهان 2

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- شهید منصوری قرچک 21 امتیاز

2- فولادماهان اصفهان 20 امتیاز

3- صدرا شیراز 18 امتیاز

13- شهرآفتاب تهران 5 امتیاز

14- هیئت فوتبال کرمان 4 امتیاز