۴ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۲۰

هفته نهم لیگ برتر فوتسال/

توقف صدرنشین در مشهد/ پیروزی ماهان در بازی بزرگ هفته

هفته نهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با توقف شهید منصوری در مشهد برابر علم و ادب و پیروزی فولادماهان برابر شرکت ملی حفاری به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری 7 دیدار به پایان رسید که در یکی از این دیدارها تیم صدرنشین شهید منصوری قرچک در مشهد برابر تیم علم و ادب این شهر با نتیجه تساوی 5 بر 5 متوقف شد.

همچنین تیم فوتبال فولادماهان سپاهان موفق شد در مهمترین مسابقه هفته برابر تیم رده سومی شرکت ملی و حفاری با نتیجه 5 بر 3 به پیروزی دست یافته و فاصله امتیازی خود با تیم صدرنشین شهید منصوری را به یک امتیاز برساند.

نتایج دیدارهای هفته نهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
* پوشینه بافت قزوین صفر - صدرا شیراز 3
* فولاد ماهان سپاهان 5 - شرکت ملی و حفاری 3
* لبنیات ارژن 5 - شهرآفتاب تهران 4
* هیئت فوتبال کرمان 3 - ارم کیش قم 4
* فولاد گستر کوثر 5 - راه‌ ساری 2
* علم و ادب مشهد 5 - شهید منصوری قرچک 5
* پتروشیمی تبریز 4 - فیروز صفه اصفهان 2

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:
1- شهید منصوری قرچک 21 امتیاز
2- فولادماهان اصفهان 20 امتیاز
3- صدرا شیراز 18 امتیاز 
13- شهرآفتاب تهران 5 امتیاز
14- هیئت فوتبال کرمان 4 امتیاز 

