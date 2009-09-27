بدنبال عضویت در سازمانهای بین المللی هستیم/ اهداف ما صلح جویانه است

"پیتر وو بوون" در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: فدراسیون بین دانشگاهی جهان به عنوان تشکیلاتی رسمی و آماتوری در ورزش دانشجویی جهان فعالیت دارد که هدف آن توسعه و ترویج ورزش پاک وصلح عمومی در دنیاست و بر این اساس تلاش می کند تا با همکاری با سازمان و نهادهای بین المللی نظیر یونیسف ، فیزو و ... در جهت اهداف صلح جویانه خود گام بردارد.

نایب رئیس بلژیکی IFIUS با بیان اینکه امروز نزدیک به نیمی از کشورهای جهان عضو فدراسیون بین ‌المللی ورزش‌های بین دانشگاهی جهان هستند، تصریح کرد : این فدراسیون در حال حاضر فعالیت های خود را در5 قاره جهان گسترش داده و درصدد هستیم تا در دیگر کشورهای آسیایی، آمریکا و اروپا نیز به توسعه و ترویج فعالیت های خود بپردازیم و بتوانیم به مجموعه ای جهانی و یکپارچه جهت تحقق ورزش آماتوری در بین دانشجویان و کمک به صلح عمومی حرکت کنیم.

پیتروو بوون یادآور شد: خوشبختانه از زمانی که بهرام قدیمی به عنوان رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‎های بین دانشگاهی جهان انتخاب شد تحولی بزرگ در زمینه جذب کشورهای آسیایی و بویژه مسلمان این قاره برای پیوستن به فدراسیون بین دانشگاهی جهان آغازشده و اغلب دانشگاههای کشورهای اسلامی علاوه بر عضویت در IFIUS درخواست میزبانی این مسابقات را نیزمطرح کرده اند که این امر از علاقمندی کشورهای مسلمان برای نزدیکی ملتها به یکدیگر از طریق ورزش حکایت دارد.

وی در خصوص یازدهمین دوره مسابقات بین المللی بین دانشگاهی جهان در ایتالیا اظهار داشت: در این دوره از مسابقات که به میزبانی شهر تاریخی میلان برگزارخواهد شد، 64 تیم در دو بخش مردان و زنان و در 5 رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت که امیدوارم شاهد رقابتهایی سالم، جوانمردانه و بانشاط از دانشجویان ورزشکار جهان باشیم.

یازدهمین دوره مسابقات بین‌المللی ورزش‌های بین دانشگاهی جهان طی روزهای 20 تا 24 مهرماه (12 تا 16 اکتبر) به میزبانی دانشگاه کاتولیک دل ساکرو میلان برگزارمی‌شود. والیبال، فوتبال، گلف، فوتسال و بسکتبال رشته‌های شرکت ‌کننده در این مسابقات هستند.