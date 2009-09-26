  1. بین الملل
  2. سایر
۴ مهر ۱۳۸۸، ۲۱:۰۳

ابوالغیط:

اسرائیل در ازای آزادی شالیت هزار اسیر فلسطینی را آزاد کند

اسرائیل در ازای آزادی شالیت هزار اسیر فلسطینی را آزاد کند

وزیر امور خارجه مصر از مقامهای رژیم صهیونیستی خواست برای آزادی نظامی اسیر خود در دست جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به خواسته های این جنبش عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، احمد ابوالغیط گفت اسرائیل برای آزادی گلعاد شالیت باید وی را با هزار اسیر فلسطینی دربند زندانهای خود مبادله کند.

به گفته وزیر امور خارجه مصر که کشورش در مسئله مبادله نظامی صهیونیست با اسرای فلسطینی میانجیگری می کند تل آویو برای انجام این کار نیازمند نشان دادن انعطاف بیشتر است و از سوی دیگر باید بهای چیزی را که می خواهد بپردازد.

این در حالی است که مقامهای حماس برای مبادله شالیت که از سال 2006 دستگیر شده است خواستار آزادی دست کم هزار نفر از فلسطینیهای زندانی به دست صهیونیستها هستند.

ابوالغیط در ادامه گفتگو خود با خبرگزاری آسوشیتدپرس خطاب به صهیونیستها گفت : اگر شما خواهان بازپس گیری نظامی خود بوده و مدعی آمادگی خود برای این کار هستید پس به خواسته فلسطینیها تن داده و زندانیان آنها را آزاد کنید.

وزیر امور خارجه مصر نتیجه این اقدام را برای دو طرف بسیار مثبت ارزیابی کرده و تاکید کرد: چه چیز در عملی شدن این امر غلط است؟ هزار زندانی آزاد می شوند و نظامی اسرائیلی نیز نزد خانواده اش بازمی گردد. وی حتی ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند سبب گشوده شدن مرزهای نوار غزه شود.

کد مطلب 953309

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه