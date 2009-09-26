اسرائیل در ازای آزادی شالیت هزار اسیر فلسطینی را آزاد کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، احمد ابوالغیط گفت اسرائیل برای آزادی گلعاد شالیت باید وی را با هزار اسیر فلسطینی دربند زندانهای خود مبادله کند.

به گفته وزیر امور خارجه مصر که کشورش در مسئله مبادله نظامی صهیونیست با اسرای فلسطینی میانجیگری می کند تل آویو برای انجام این کار نیازمند نشان دادن انعطاف بیشتر است و از سوی دیگر باید بهای چیزی را که می خواهد بپردازد.

این در حالی است که مقامهای حماس برای مبادله شالیت که از سال 2006 دستگیر شده است خواستار آزادی دست کم هزار نفر از فلسطینیهای زندانی به دست صهیونیستها هستند.

ابوالغیط در ادامه گفتگو خود با خبرگزاری آسوشیتدپرس خطاب به صهیونیستها گفت : اگر شما خواهان بازپس گیری نظامی خود بوده و مدعی آمادگی خود برای این کار هستید پس به خواسته فلسطینیها تن داده و زندانیان آنها را آزاد کنید.

وزیر امور خارجه مصر نتیجه این اقدام را برای دو طرف بسیار مثبت ارزیابی کرده و تاکید کرد: چه چیز در عملی شدن این امر غلط است؟ هزار زندانی آزاد می شوند و نظامی اسرائیلی نیز نزد خانواده اش بازمی گردد. وی حتی ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند سبب گشوده شدن مرزهای نوار غزه شود.