نطق 94 دقیقه ای قذافی نفس مترجم را بند آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، سخنرانی یکساعت و نیمه معمر قذافی در سازمان ملل متحد حواشی بسیاری را در نشست شصت و چهارم مجمع عمومی این سازمان به وجود آورد.

وی که در ابتدا قرار بود 15 دقیقه سخن بگوید نهایتا پس از 94 دقیقه سخنرانی یعنی شش برابر وقت تعیین شده راضی به ترک تریبون شد. این اقدام نه تنها خستگی حاضران شرکت کننده در این مجمع را در پی داشت که حتی مترجم عربی زبان سازمان ملل متحد را نیز به ستوه آورد.

وی که تمام مدت سخنرانی رهبر لیبی به سرعت در حال ترجمه سخنان پرحاشیه و گاهی پراکنده قذافی بود سرانجام در دقیقه 75 این سخنرانی با شنیدن نام "اسراطین" که ترکیبی از نامهای اسرائیل و فلسطین بوده و نام پیشنهادی قذافی برای کشور جدید در خاورمیانه بود عنان از کف داد.

به نوشته این روزنامه آمریکایی مترجم مزبور در این لحظه با بیان اینکه دیگر قادر به ادامه کار نیست از صندلی خود بلند شده و از رئیس مترجمان سازمان ملل متحد خواست ترجمه مابقی نطق رهبر لیبی را به عهده بگیرد.

یکی از همکاران این مترجم در گفتگو با نیویورک پست گفت علت این کار بسیار ساده است : او دیگر بریده بود. وی افزود چنین اتفاقی طی 25 سال گذشته در سازمان ملل متحد بی سابقه بوده است.