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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

اخبار تیم فوتبال زیر 16 سال/

حضور کفاشیان در آخرین تمرین آماده سازی/ شاگردان محمدی از قطر به نپال می روند

حضور کفاشیان در آخرین تمرین آماده سازی/ شاگردان محمدی از قطر به نپال می روند

رئیس فدراسیون فوتبال ایران با حضور در آخرین تمرین آماده سازی تیم فوتبال تیم زیر 16 سال کشورمان در اردوی تهران، دیدار تدارکاتی این تیم مقابل نیروی زمینی را تماشا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان که آخرین مرحله اردوی آماده سازی اش را پیش از حضور رقابت‌های مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا در کمپ تیم‌های ملی برگزار می کند، روز دوشنبه و در آخرین روز این اردو برابر امیدهای نیروی زمینی قرار می گیرد.

قرار است علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به همراه تنی چند از مسئولان این فدراسیون هم در تمرین تیم ملی حضور یافته و ضمن دیدار و گفتگو با کادر فنی و بازیکنان این تیم، بازی دوستانه آنها برابر امیدهای نیروی زمینی را از نزدیک تماشا کند.

همچنین بازیکنان این تیم پس از پایان تمرین روز دوشنبه به مدت 3 روز به استراحت می پردازند و بامداد روز جمعه(ساعت 5 صبح) راهی دوحه قطر شده تا پس از توقف کوتاه در فرودگاه آن کشور، به نپال سفر کنند.

تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان خود را برای حضور در مرحله گروهی رقابت‌های مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می کند. این تیم در گروه B با تیم‌های بحرین، لبنان، نپال، تاجیکستان و مالدیو همگروه است.

کد مطلب 953348

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