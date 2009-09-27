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۵ مهر ۱۳۸۸، ۹:۵۲

تقوی در گفتگو با مهر:

گام محکمی برای حضور در لندن برداشتم

گام محکمی برای حضور در لندن برداشتم

دارنده مدال طلای جهان گفت: اولین گام را برای حضور در رقابتهای المپیک 2012 لندن محکم برداشتم.

مهدی تقوی کشتی گیر آزادکار وزن 66 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هدف نهایی من موفقیت در رقابتهای المپیک 2012 لندن است و برای رسیدن به یک افتخار بزرگ با تمام وجود تلاش می کنم.

دارنده دو مدال طلای جوانان جهان تصریح کرد: پس از بازگشت از رقابتهای جهانی هرنینگ بلافاصله تمرینات خود را از سر می گیرم زیرا نمی خواهم فرصت ها را براحتی از دست بدهم.

دارنده مدال طلای آسیا اظهار داشت: امیدوارم در مسابقات آینده از جمله رقابتهای جهانی 2010 روسیه و بازیهایی آسیایی نیز نتایج ایده آلی را کسب کنم و این موفقیت ها در نهایت منجر به کسب افتخار در المپیک لندن شود.

کد مطلب 953354

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