گام محکمی برای حضور در لندن برداشتم

مهدی تقوی کشتی گیر آزادکار وزن 66 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هدف نهایی من موفقیت در رقابتهای المپیک 2012 لندن است و برای رسیدن به یک افتخار بزرگ با تمام وجود تلاش می کنم.

دارنده دو مدال طلای جوانان جهان تصریح کرد: پس از بازگشت از رقابتهای جهانی هرنینگ بلافاصله تمرینات خود را از سر می گیرم زیرا نمی خواهم فرصت ها را براحتی از دست بدهم.

دارنده مدال طلای آسیا اظهار داشت: امیدوارم در مسابقات آینده از جمله رقابتهای جهانی 2010 روسیه و بازیهایی آسیایی نیز نتایج ایده آلی را کسب کنم و این موفقیت ها در نهایت منجر به کسب افتخار در المپیک لندن شود.