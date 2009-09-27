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۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

صادق گودرزی در گفتگو با مهر:

از کسب مدال برنز راضی نیستم / می توانستم نتیجه بهتری بگیرم

از کسب مدال برنز راضی نیستم / می توانستم نتیجه بهتری بگیرم

دارنده مدال برنز جهان گفت: از نتیجه ای که در رقابتهای جهانی دانمارک کسب کردم راضی نیستم .

صادق گودرزی کشتی گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: خوشحالم که پس از سالها تلاش و چندین ماه تمرین فشرده در اردوهای تیم ملی با دست پر از رقابتهای جهانی به کشور بازگشتم و توانستم با کسب یک مدال برنز در اولین سال حضورم در رقابتهای جهانی بزرگسالان باعث شادی دل مردم شوم.

دارنده مدال نقره جوانان جهان تصریح کرد: البته از نتیجه ای که کسب کردم راضی نیستم و می توانستم در این رقابتها نتیجه بهتری را کسب کنم.

دارنده مدال طلای آسیا تاکید کرد: قبل از کشتی با حریف روس به شدت در مبارزه با حریف کره ای جنوبی خسته شدم و "چارگوش" روس نیز کشتی را بسته بود و به هیچ عنوان حمله نمی کرد و من در این دیدار اگر تجربه بیشتری داشتم وی را شکست می دادم. از همین حالا قول می دهم در مسابقه های بعدی حتما او را مغلوب کنم.

کد مطلب 953357

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