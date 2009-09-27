اتمام مطالعات ایجاد بازارچه و شهرکهای صنایع دستی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد شنبه شب در جلسه کارگروه تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، با اشاره به اختصاص پنج میلیارد ریال برای مطالعه و ایجاد پایگاه های پژوهشی شرق کشور از سوی دولت گفت: برای تولید و عرضه محصولات صنایع دستی سیستان و بلوچستان، مطالعات ایجاد بازارچه و شهرک های صنایع دستی در سطح استان به اتمام رسیده است.

استاندار سیستان و بلوچستان در این جلسه که به منظور بررسی مصوبات دو دور سفر رئیس جمهور و هیئت دولت با حضور معاون برنامه ریزی استانداری انجام شد، اعلام کرد: برای توسعه اماکن فرهنگی، تاریخی، گردشگری و حمایت از صنایع دستی در استان از سوی دولت، 320 میلیارد ریال اختصاص یافته که بخش اعظم آن هزینه شده است.

وی افزود: مطالعات 56 منطقه نمونه گردشگری مصوبه دور دوم سفر ریاست جمهوری در سیستان و بلوچستان انجام شده است.

آزاد اضافه کرد: احداث کمپینگ (اقامتگاه موقت ارزان) برای رفاه حال مسافران و گردشگران در تمامی شهرهای سیستان و بلوچستان به تصویب رسیده که در شهرهای چابهار، زهک و منطقه کوه خواجه شهرستان زابل انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: علاوه بر احداث 20 واحد خدماتی، بهداشتی در مسیرهای گردشگری استان، مطالعه روستاهای هدف گردشگری در سطح 48 روستا در حال انجام است .

حسنعلی شهرکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 20 هزار صنعتگر در رشته های مختلف سوزن دوزی، سکه دوزی، سفال سازی و دیگر رشته ها در استان سیستان و بلوچستان مشغول فعالیت هستند.