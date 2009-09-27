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۵ مهر ۱۳۸۸، ۸:۳۷

کشتی فرنگی جهان -دانمارک/

اخلاقی و علی‌اکبری به مدال برنز رسیدند

اخلاقی و علی‌اکبری به مدال برنز رسیدند

در روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در شهر هرنینگ دانمارک جریان دارد، اخلاقی و علی اکبری در نخستین تجربه جهانی خود در رده سنی بزرگسالان صاحب مدال برنز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌اله اخلاقی کشتی گیر وزن 84 کیلوگرم کشورمان که دیروز (شنبه) پس از استراحت در دور نخست در دور دوم "الکسی میشین"، قهرمان نامدار جهان و المپیک از روسیه را شکست داده بود، در دورهای سوم و چهارم نیز کشتی‌گیران استونی و کرواسی را مغلوب کرد اما در دیدار نیمه‌نهایی در یک کشتی نزدیک نتیجه را به "نومونوی" از فرانسه واگذار کرد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

حبیب‌اله اخلاقی در دیدار رده‌بندی موفق شد در دو تایم و با نتایج (یک برصفر) و (2 برصفر) "بدری خاسایا"، کشتی‌گیر کهنه‌کار و نامدار گرجستانی را با اقتدار شکست دهد و در نخستین تجربه‌ حضور خود در رقابت‌های جهانی صاحب مدال برنز شود.

امیر علی‌اکبری فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم کشورمان نیز پس از استراحت در دور نخست، در دورهای دوم، سوم و چهارم کشتی‌گیران دانمارک، بلغارستان و رومانی را شکست داد و راهی دیدار نیمه‌نهایی شد. امیر علی‌اکبری در دیدار نیمه‌نهایی در یک کشتی نزدیک نتیجه را به حریف مجارستانی خود واگذار کرد و در حالی که استحقاق حضور در دیدار فینال را داشت راهی مسابقه‌ رده‌بندی شد.

علی‌اکبری برای کسب مدال برنز رودروی "سالادزه"، کشتی‌گیر کهنه‌کار ازبکستانی قرار گرفت و موفق شد در دو تایم و با نتایج (یک برصفر) و (2 بریک) این کشتی‌گیر ازبکستانی را شکست دهد و همانند اخلاقی در نخستین تجربه جهانی خود صاحب مدال برنز شود.

اسامی نفرات برتر اوزان 60، 84 و 96 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به شرح زیر است:

60 کیلوگرم:
1- اسلام‌بیک آلبیف (روسیه)، 2- دلشاد آریپوف (ازبکستان)، 3- نوربک چنگیزبایف (قزاقستان) و ویتالی رحیم‌اف (آذربایجان)، 5- داور استپانک (صربستان) و سونر سوسکو (ترکیه)

84 کیلوگرم:
1- نظمی آولوجا (ترکیه)، 2- ملونین نومونوی (فرانسه)، 3- حبیب‌اله اخلاقی (ایران) و پاپلو سوری هرناندز، 5- بدری خاسایا (گرجستان) و شالوا گادابادزه (آذربایجان)

96 کیلوگرم:
1- بالازاس کیس (مجارستان)، 2- جیمی لیدبرگ (سوئد)، 3- امیر علی‌اکبری (ایران) و اصلان‌بک خوشتوف (روسیه)، 5- دوید سالادزه (ازبکستان) و سرگئی یروشکین (اوکراین)

کد مطلب 953369

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