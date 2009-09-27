به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌اله اخلاقی کشتی گیر وزن 84 کیلوگرم کشورمان که دیروز (شنبه) پس از استراحت در دور نخست در دور دوم "الکسی میشین"، قهرمان نامدار جهان و المپیک از روسیه را شکست داده بود، در دورهای سوم و چهارم نیز کشتی‌گیران استونی و کرواسی را مغلوب کرد اما در دیدار نیمه‌نهایی در یک کشتی نزدیک نتیجه را به "نومونوی" از فرانسه واگذار کرد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

حبیب‌اله اخلاقی در دیدار رده‌بندی موفق شد در دو تایم و با نتایج (یک برصفر) و (2 برصفر) "بدری خاسایا"، کشتی‌گیر کهنه‌کار و نامدار گرجستانی را با اقتدار شکست دهد و در نخستین تجربه‌ حضور خود در رقابت‌های جهانی صاحب مدال برنز شود.

امیر علی‌اکبری فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم کشورمان نیز پس از استراحت در دور نخست، در دورهای دوم، سوم و چهارم کشتی‌گیران دانمارک، بلغارستان و رومانی را شکست داد و راهی دیدار نیمه‌نهایی شد. امیر علی‌اکبری در دیدار نیمه‌نهایی در یک کشتی نزدیک نتیجه را به حریف مجارستانی خود واگذار کرد و در حالی که استحقاق حضور در دیدار فینال را داشت راهی مسابقه‌ رده‌بندی شد.

علی‌اکبری برای کسب مدال برنز رودروی "سالادزه"، کشتی‌گیر کهنه‌کار ازبکستانی قرار گرفت و موفق شد در دو تایم و با نتایج (یک برصفر) و (2 بریک) این کشتی‌گیر ازبکستانی را شکست دهد و همانند اخلاقی در نخستین تجربه جهانی خود صاحب مدال برنز شود.

اسامی نفرات برتر اوزان 60، 84 و 96 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به شرح زیر است:

60 کیلوگرم:

1- اسلام‌بیک آلبیف (روسیه)، 2- دلشاد آریپوف (ازبکستان)، 3- نوربک چنگیزبایف (قزاقستان) و ویتالی رحیم‌اف (آذربایجان)، 5- داور استپانک (صربستان) و سونر سوسکو (ترکیه)

84 کیلوگرم:

1- نظمی آولوجا (ترکیه)، 2- ملونین نومونوی (فرانسه)، 3- حبیب‌اله اخلاقی (ایران) و پاپلو سوری هرناندز، 5- بدری خاسایا (گرجستان) و شالوا گادابادزه (آذربایجان)

96 کیلوگرم:

1- بالازاس کیس (مجارستان)، 2- جیمی لیدبرگ (سوئد)، 3- امیر علی‌اکبری (ایران) و اصلان‌بک خوشتوف (روسیه)، 5- دوید سالادزه (ازبکستان) و سرگئی یروشکین (اوکراین)