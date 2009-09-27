پتانسیلهای گردشگری منطقه گاوازنگ زنجان مورد استفاده قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئوفی نژاد شامگاه شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه "مجموعه باغ ایرانی" در منطقه گاوازنگ شهر زنجان افزود: منطقه گردشگری گاوازنگ دارای پتانسیلهای خاص و مطلوبی در زمینه گردشگری، خدماتی و تفریحی است و می تواند محل مناسبی برای توسعه فعالیتهای گردشگری و فرهنگی باشد.

وی با بیان اینکه ایجاد زیرساختهای گردشگری در منطقه گاوازنگ به عنوان یک نیاز اساسی مورد توجه قرار بگیرید، ادامه داد: تاکنون کارهای اندکی در منطقه گاوازنگ شهر زنجان در زمینه گردشگری صورت گرفته و این روند نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجم است.

استاندار زنجان ایجاد زیرساختهای گردشگری را در منطقه گاوازنگ زمان بر و نیازمند کار کارشناسی دقیق دانست و افزود: راه اندازی یک مجموعه با کاربرهای متنوع نیازمند کار کارشناسی دقیق و حساب شده است و نباید با برنامه ریزی غیر اصولی، فرایند ساخت این نوع مجموعه ها را با مشکل مواجه کرد.

رئوفی نژاد با یادآوری اینکه منطقه گردشگری و تفریحی گاوازنگ دارای ویژگی های خاص و ویژه در زمینه ایجاد زیرساختهای گردشگری و تفریحی است، گفت: منطقه گاوازنگ در صورت ایجاد زیرساختهای گردشگری می تواند در چهار فصل سال به علاقمندان خدمات رسانی کند.

وی ایجاد تله کابین، مجموعه های تفریحی و فرهنگی، فضاهای گردشگری و مجموعه های مسکونی را به عنوان یک نیاز اساسی برای منطقه گاوازنگ مورد تاکید قرار داد و افزود: در منطقه گاوازنگ 12 تا 15 مورد کاربری مختلف صورت بگیرد که در صورت تحقق کامل آنها این منطقه دچار تحول خواهد شد.

رئوفی نژاد وجود خانه های روستایی را از گره های مهم در منطقه گاوازنگ عنوان کرد و افزود: در طرح مجموعه باغ ایرانی تعدادی واحد آپارتمانی تعریف شده که بحث اسکان خانوارهای ساکن در این منطقه را برطرف خواهد کرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه سازمان همیاری شهرداری های زنجان به عنوان مجری اجرای طرح باغ ایرانی است، افزود: همه دستگاه های مرتبط باید در زمینه توسعه فعالیتهای گردشگری در منطقه گاوازنگ فعال باشند و در پروژه باغ ایرانی همه دستگاه ها باید وارد عمل شوند.

پروژه باغ ایرانی با اعتباری معادل چهار میلیارد ریال در فاز اول و با کاربری گردشگری، تفریحی و مسکونی توسط سازمان همیاری های شهرداری های استان زنجان اجرا می شود، منطقه گاوازنگ منطقه ای کوهستانی در شمال شهر زنجان است.