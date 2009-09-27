سرپرست فدراسیون کاراته با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه تمامی امکانات را برای آماده سازی تیم ملی فراهم کرده بودیم و کادر فنی و ملی پوشان در مدت 7 ماه حضور در اردوهای تیم ملی سخت تلاش کرده بودند کسب چنین نتایج درخشانی دور از ذهن نبود.

وی ادامه داد: جامعه کاراته هر زمان که همدل و یکسو برای دستیابی به یک هدف بزرگ تلاش کرده اند به خواسته خود رسیده اند و در این دوره از مسابقات نیز رمز موفقیت ما نیز همین همدلی و انتقادات سازنده ای بود که از سوی کارشناسان می شد.

آهی در مورد دیدار با رئیس فدراسیون جهانی گفت: در این جلسه برگسترش روابط با فدراسیون جهانی مذاکره کرده و "اسپینوز" به خوبی و از نزدیک با توانایی های کاراته ایران آشناشد.

وی از ایران به عنوان قدرت برتر کاراته آسیا نام برد و اعلام کرد برای کمک به کاراته ایران همکاری لازم را خواه داشت. سرپرست فدراسیون کاراته همچنین در مورد جذب مربیان ایرانی از سوی کشورهای مختلف آسیایی گفت: با توجه به اینکه بنده اولین حضور خود را در مسابقات آسیایی داشتم هر شب جلسات مختلفی با روسای فدراسیون ها و مسئولین اتحادیه آسیا داشته ایم. با توجه به حضور موفق مربیان ایرانی در تیم های دیگر از جمله هنگ کنگ ، امارات ، ماکائو، کره جنوبی ، عراق و... در این مورد نیز چند داشته ایم که برخی کشورهای دیگر نیز خواهان مربی از ما شدند.

وی در پایان پیرامون خلف وعده رئیس اتحادیه آسیا برای دادن کرسی نایب رئیس به ایران گفت: "چان" هیچ قولی در این رابطه نداده بود، ولی ما نسبت به انتخاب های جدید معترض شدیم و جلساتی در همین رابطه برگزار شد و در نهایت مقرر شد حقی را برای کاراته ایران قائل شوند.