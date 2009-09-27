34 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی در خوزستان توزیع شد

هرمز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز این میزان نهاده را شامل 16 هزار تن انواع کود نظیر پتاس، اوره و فسفات، 13 هزار لیتر انواع سموم و پنج هزار و 500 تن انواع بذر برشمرد.

وی ادامه داد: به منظور تولید و فرآوری بذر گندم، پنج هزار تن گندم بذری توسط بوجاری های شرکت های تعاونی روستایی تهیه و تولید شده است.

خواجوی همچنین از توزیع 18 هزار تن کنستانتره (غذای دام) بین دامداران استان خوزستان خبر داد.



وی همچنین به برگزاری 62 دوره آموزشی ویژه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی خوزستان در سال جاری اشاره کرد و گفت: این دوره ها ویژه مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، حسابداران، انبارداران، فروشندگان و اعضای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کارکنان سازمانی است.



رئیس سازمان تعاون روستایی خوزستان این دوره ها را شامل حسابداری، بازرگانی، آشنایی با اساسنامه شرکت ها، بیماری های زنبور عسل، استفاده بهینه از خوراک دام، انبارداری، حقوق زنان و حقوق تجاری عنوان کرد.