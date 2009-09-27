ارائه پورت پرسرعت به دانشگاهها/ عقب ماندگی در تامین پورت پرسرعت

علیرضا صیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واگذاری پورت پرسرعت به دانشگاهها گفت: فازهای یک و 2 پروژه واگذاری پورت پرسرعت به دانشگاهها اجرایی شده است که طی آن اقدامات لازم برای واگذاری پهنای باند به مراکز آموزشی انجام شد.

وی افزود: طی اجرایی کردن این فازها 287 دانشگاه تقاضای دریافت اینترنت پرسرعت را داشتند که از تعداد 258 دانشگاه پورت پر سرعت را دریافت کردند.

صیدی واگذاری اینترنت پرسرعت به بانکها را از دیگر اقدامات این شرکت نام برد و به مهر گفت: برای این منظور اقدامات لازم برای واگذاری اینترنت پرسرعت به بانکها انجام شده است که در حال حاضر حدود 22 هزار شعبه بانکی و موسسات مالی و اعتباری پهنای باند را دریافت کرده اند و شعبی که در حاشیه شهرها و مناطق دور افتاده قرار دارند نیز به زودی در مورد آنها نیز اقدامات لازم صورت می گیرد.

مدیر برنامه ریزی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اعتراض برخی دانشگاهها مبنی بر گران بودن نرخ پهنای باند اظهار داشت: نرخهای اعلام شده بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات بوده است. نرخهای مصوب در سایت این سازمان نیز منتشر شده است.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه بر اساس سند برنامه چهارم توسعه باید 5/1 میلیون پورت پرسرعت تا آخر برنامه در کشور داشته باشیم اما موفق نشده‌ایم به این میزان پورت پرسرعت دست یابیم گفت: لازم است برای رسیدن به اهداف این سند با تغییر نگرش و برنامه های بلند مدت تلاش کنیم.