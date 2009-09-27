برجی در مستند "مقاومت" مقابل دوربین رفت

هادی‌پور به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری بخش‌های تهران این مستند دیروز در تهران به پایان رسید. در بخش تهران با رضا برجی عکاس و مستندساز سرشناس جنگ، مرتضی شعبانی، سیدحامد حسینی و وحید فرجی مصاحبه کردیم و خاطرات آنها از مقاومت مردم در لبنان و غزه را به تصویر کشیدیم.

وی ادامه داد: نگارش گفتار متن این مستند به تازگی شروع شده و با توجه به زمانبندی برای انجام مراحل فنی "مقاومت" دو ماه دیگر آماده پخش از شبکه الکوثر می‌شود.

تدوین این مستند را هادی‌پور انجام می‌دهد، مستند "مقاومت" که بخش‌هایی از آن در لبنان تصویربرداری شده محصول شبکه الکوثر است و احتمالا پیش از دی‌ماه روی آنتن می‌رود. در این مستند 26 قسمتی با فیلمسازان و تصویربرداران ایرانی و خارجی که از جنگ لبنان و غزه گزارش و فیلم تهیه کرده‌اند گفتگو شده است.