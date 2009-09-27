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۵ مهر ۱۳۸۸، ۹:۰۳

هشدار وزارت دفاع عربستان درباره تهدیدات امنیتی / آماده باش کامل نیروها

هشدار وزارت دفاع عربستان درباره تهدیدات امنیتی / آماده باش کامل نیروها

معاون وزیر دفاع عربستان با اشاره به تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی پیش روی این کشور، از نیروهای مسلح خواست خود را در بالاترین وضعیت آماده باش جنگی قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "امیر خالد بن سلطان" معاون وزیر دفاع عربستان در این باره اظهار داشت: باید برای پاسخگویی به هر گونه تهدید و درگیری آمادگی خود را در بالاترین سطح حفظ کنیم.

وی که در جمع افسران نیروهای مسلح عربستان در ریاض سخنرانی می کرد، در ادامه افزود: باید برای مقابله با تهدیدات تروریستی دو نکته را همواره رعایت کنید؛ که این دومورد تدابیر امنیتی پایدار و حفظ نظم کامل در بین نیروهای مسلح است.

معاون وزیر دفاع عربستان در ادامه تاکید کرد: هرگز اجازه تندوری با نام دین را نمی دهیم، چه آنکه دین با خشونت، کشتار بی دلیل و شکستن حریم انسان ها مخالف است.

کد مطلب 953418

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