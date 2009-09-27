هشدار وزارت دفاع عربستان درباره تهدیدات امنیتی / آماده باش کامل نیروها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "امیر خالد بن سلطان" معاون وزیر دفاع عربستان در این باره اظهار داشت: باید برای پاسخگویی به هر گونه تهدید و درگیری آمادگی خود را در بالاترین سطح حفظ کنیم.

وی که در جمع افسران نیروهای مسلح عربستان در ریاض سخنرانی می کرد، در ادامه افزود: باید برای مقابله با تهدیدات تروریستی دو نکته را همواره رعایت کنید؛ که این دومورد تدابیر امنیتی پایدار و حفظ نظم کامل در بین نیروهای مسلح است.

معاون وزیر دفاع عربستان در ادامه تاکید کرد: هرگز اجازه تندوری با نام دین را نمی دهیم، چه آنکه دین با خشونت، کشتار بی دلیل و شکستن حریم انسان ها مخالف است.