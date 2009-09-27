به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم‌های هفته پلیس در سومین سال پیاپی در هفته بزرگداشت نیروی انتظامی با پخش هفت فیلم پلیسی از شبکه دو برگزار می‌شود. پارسال فیلم‌هایی چون هکر، توهم، بازی شبانه، قتل هرگز، سیم آخر، گروگان و سوپ تلخ در این هفته روی آنتن شبکه دو رفت که از میان آنها "گروگان" و "سیم آخر" کیفیت بهتری داشت.

نمایی از فیلم "ترس و لرز"

"ترس و لرز" به کارگردانی محمدرضا اعلامی با فیلمنامه مجید آسودگان تهیه شده و در آن محمود عزیزی، حامد وحید، مهرداد ضیایی، الهه حسینی، شاه‌علی سرخانی، لیلا عزیزی، یوسف قلیچ و... بازی کرده‌اند. در داستان فیلم آمده است: در خلال قتل‌های زنجیره‌ای هادی خود را قاتل معرفی می‌کند و ماموری جوان مسئول پیگیری پرونده می‌شود. تحقیقات از هادی بیفایده است و...

عوامل تولید این پروژه عبارتند از دستیار کارگردان: منصور وثوق، مدیر تصویربرداری: عبدالله عبدی‌نسب، مدیر تولید: حسین ناحی، صدابردار: احمد اردلان، طراح صحنه و گریم: فریدون کشن فلاح، مجری طرح: شهره سیف‌اللهی، آهنگساز: امید کرامتی، تدوین: محمدرضا و آرش اعلامی و تهیه‌کننده: ناجی هنر.

فیلم تلویزیونی "دلواپسی" به نویسندگی امین عظیمی و کارگردانی حسن لفافیان تهیه می‌شود و در آن رامتین خداپناهی، محمد برسوزیان، میثم رادفر، سعیده عرب، فرمیسک فاریا و زهره‌ حسن‌آبادی ایفای نقش کرده‌اند. داستان فیلم درباره یک مامور پلیس راهور است که برادرش همراه 15 کیلو طلا از تبریز به تهران می‌آید، اما طلاها سرقت و دو برادر درگیر ماجراهایی می‌شوند.

عواملی که در تولید این پروژه همکاری داشتند عبارتند از مدیر تصویربرداری: حسن سلطانی، صدابردار: امید بهره‌ور، طراح صحنه و لباس: رضا ترابی، طراح گریم: لوریمر کوک‌تپه، مدیر تولید: کامران نژادی، مجری طرح: مهدی علمی‌نیا و تهیه‌کننده: موسسه ناجی هنر.

نمایی از فیلم "دلواپسی"

فیلم تلویزیونی "روز از نو" به نویسندگی مجید آسودگان و کارگردانی مسعود رشیدی تهیه می‌شود و در آن رسول نجفیان، عبدالرضا زهره‌کرمانی، آشا محرابی، فرانک سعیدی، کتایون امیرابراهیمی و مجید علم‌بیگی بازی کردند. این فیلم روایت یک روز از زندگی یک پلیس و ماجرای دیدارش با همسر جوانش و ناکام ماندن آنها در این دیدار به دلیل مشغله فراوان پلیس است.

عواملی که با این پروژه همکاری می‌کنند عبارتند از مدیر تصویربرداری: علی محمدزاده، صدابردار: بابک نیازی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: میثم بیدقی، طراح گریم: محمدرضا قومی، آهنگساز: امید کرامتی، مجری طرح: سیدرضا شکری، مدیر تولید: هادی توحیدی و تهیه‌کننده: موسسه ناجی‌هنر.

فیلم تلویزیونی "حفره" به کارگردانی حسین تبریزی و نقش‌آفرینی جعفر دهقان گیتا شیخی، میلاد کیمرام، آزیتا ترکاشوند، میثاق جمشیدی، حسین علیپور، حسین تبریزی و کامران خالقی تهیه می‌شود. فیلمنامه را تبریزی و داود رضایی نوشتند.

"حفره" داستان علی بیانی افسری است که به تازگی فارغ‌التحصیل شده و مسئول صدور کارت حوزه نظام وظیفه است. با کشف و ضبط چند کارت جعلی پایان خدمت و معافیت، سرگرد ناظمی مسئول تحقیق پرونده می‌شود. اعضای باند جعل توجه پلیس را به سمت بیانی جلب می‌کند تا فرصت کافی برای انجام جعل اسناد دولتی پیدا کنند...

دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از دستیار کارگردان: کامران خالقی، برنامه‌ریز: گیتا شیخی، مدیر تصویربرداری: هوشنگ غفوری، مدیر تولید: نادر قنبری، صدابردار: علیرضا افخمی، طراح گریم: محمد قومی، طراح صحنه لباس: کیوان ذوالفقاری، مجری طرح: سیدرضا شکری و تهیه‌کننده: موسسه ناجی هنر.

نمایی از فیلم "شب آخر"

فیلم تلویزیونی "نیمه تاریک" هم به کارگردانی بابک محمدی و نویسندگی سیدامین حسینیون تهیه شده و داستان پلیس جوانی با نام سعید را روایت می‌کند که برای متلاشی کردن باند قاچاق مواد مخدر سعی در نفوذ در میان اعضای باند را دارد، اما با مشکلاتی رو به رو می‌شود و ...

کامران تفتی، شراره رخام، کیوان محمودنژاد، بابک والی و مجید مشیری بازیگران "نیمه تاریک" هستند و دیگر عوامل تولید آن عبارتند از حسین خضوعی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، محمد ناصری مدیر تصویربرداری، کامران نژادی مدیر تولید، شهاب رضایی صدابردار، لولیمر کوک‌تپه طراح چهره‌پردازی، مهدی علمی‌نیا مجری طرح و موسسه ناجی هنر تهیه‌کننده.

فیلم تلویزیونی "شب آخر" به نویسندگی مهدی بهپور و کارگردانی رحمان رضایی تهیه می‌شود و اسماعیل سلطانیان، امیرحسین رضایی، کامبیز شاه‌نظری، سیما مطلبی، حمید اصغری تتماج و سیما خضرآبادی بازیگران آن هستند. فیلم روایتگر مشکلات کارکنان و نیروهای یک پاسگاه مرزی است که با فداکاری و شجاعت تا آخرین لحظه از خاک و ناموس ایران دفاع می‌کنند.

دیگر عوامل تولید این پروژه عبارتند از مهدی امیری مدیر تصویربرداری، مجید موثق برنامه‌ریز و دستیار کارگردان، کامیار شاه‌نظری مدیر تولید، احسان صابریان صدابردار، محمد رضایی طراح گریم، مهدی کی‌مرزی مدیر صحنه، شهره سیف‌اللهی مجری طرح و موسسه ناجی هنر تهیه‌کننده.

نمایی از فیلم "قول"

فیلم تلویزیونی "قول" به نویسندگی داود رضایی و کارگردانی جواد افشار تهیه شده و در آن حسن جوهرچی، کاوه سماکباشی، سجاد قراگزلو، امیرحسین ال‌یاسین، امیر کاظمی، رضا آحادی، شایسته ایرانی، فاطمه طاهری، فری‌یا ثمرانی، پژمان ملک و عنایت بخشی بازی کردند. فیلم تلاش مربی باشگاهی در یکی از محلات تهران را روایت می‌کند که سعی در جذب نوجوانان دارد.

عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: محسن گودرزی، صدابردار: هادی افشار، طراح صحنه و لباس: محمد کفاشیان، طراح گریم: محمدرضا قومی، آهنگساز: امید کرامتی، مدیر تولید: هادی توحیدی، دستیار کارگردان: پیام صابری، مجری طرح: سیدرضا شکری و تهیه‌کننده: موسسه ناجی هنر.