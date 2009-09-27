به گزارش خبرنگار مهر، تدوین و ساخت موسیقی این مجموعه تاریخی مذهبی ادامه دارد و "مردان تاریخ‌ساز" نیمه پائیز برای پخش آماده می‌شود. سامان وفایی صداگذاری را انجام می‌دهد و محمد محمدعلی برای این مجموعه موسیقی متن می‌سازد.

مجموعه تلویزیونی "‌مردان تاریخ‌ساز" ساختاری اپیزودیک دارد و داستان‌های آن درباره حوادث صدر اسلام است. رضا پیوندی فیلمنامه را نوشته و حجت‌الاسلام محمدتقی انصاری، ابراهیم علی‌برزی و بهرام کمیجانی بازنویسی را انجام داده‌اند. این مجموعه محصول شبکه الکوثر است.

علیرام نورایی، سودابه بیضایی، کاظم افرندنیا و رضا خندان بازیگران این مجموعه 28 قسمتی هستند. سایر عوامل "مردان تاریخ‌ساز" عبارتند از رحیم بشارتی تصویربردار، مهرداد دادگری صدابردار، ثمین سالک چهره‌پرداز، حسین مرشد شیرازی مدیر تولید، حجت‌الاسلام انصاری مشاور کارگردان و طراح صحنه و لباس و بابک هادی‌پور تهیه‌کننده.