گردهمایی شاعران عرب‌ برای بزرگداشت "متنبی" در سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، این جشنواره با حضور شاعرانی مشهور از کشورهای مختلف و - آنگونه که مسئولان برگزاری آن اعلام کرده‌اند - "به شیوه‌ای متفاوت با دوره‌های قبلی جشنواره متنبی" در پنج شهر سوئیس برگزار می‌شود.

شاعرانی از مصر، امارات عربی متحده، سوریه و هلند در این جشنواره حضور خواهند داشت. قرار است از کشورمان نیز تنی چند از شاعران عازم این جشنواره بین‌المللی شوند.

در این جشنواره فینوس فایق شاعر کرد و عراقی و برنده "جایزه نوآوران شعر در جهان عرب" همراه با دیگر شاعر همزبان خود فرید زامدار درباره هموطنشان (ابوطیب المتنبی) سخنرانی می‌کنند.

جشنواره "المتنبی" امسال نیز مانند هر سال توسط یونسکو برگزار می‌شود و حمایت‌های مادی و معنوی این سازمان بین‌المللی را همراه خود دارد.

ابوطیب احمدبن‌الحسین معروف به متنبی از اعراب قحطانی عراق در سال 303 هجری در خانواده‌ای فقیر و در محله‌ موسوم به کنده شهر کوفه متولد شد. از نثر این شاعر برجسته عرب جز چند نمونه اندک در دست نیست اما شعر او مشهورتر است. متنبی خود دیوانش را گرد آورد و آن را برای مردم تدریس و برخی از ابیات آن را شرح و تفسیر می‌کرد. دیوان متنبی همه آنچه را که از او باقی مانده، در بر دارد و بارها به چاپ رسیده است.

آوازه هیچ شاعری از شاعران عرب به پایه شهرت "متنبی" چه در زمان حیات او و چه پس از مرگ او نرسیده است. متنبی از بزرگترین و معروفترین مضمون آفرینان در شعرعربی است و مدایح او از پرشکوه‌ترین و عالی‌ترین چکامه‌های این فن به شمار می‌رود. شعر متنبی بر مدح و رثاء و هجاء و فخر دور می‌زند و گاه در ضمن آن غزل و وصف و حکم نیز دیده می‌شود. می‌توان گفت او در شعرش متانت، حیات و حرکت را برای همیشه جاودانه کرد.

"چکامه‌های متنبی" عنوان کتابی است شامل اشعاری از متنبی که موسی اسوار آنها را از انگلیسی به فارسی برگردانده است.