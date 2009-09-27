دکتر علی اکبر ولایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیتهای کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره توجه به علوم انسانی و بازنگری در این علوم با توجه به شرایط اضافه کرد: کمیته مامور این بخش نیست اما ما هم کمک خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: کاری که کمیته در نظر دارد انجام دهد این است که در جهت منبع یابی، بسیج امکانات اولیه علمی و دعوت از اساتید حوزه و دانشگاه برای تدوین علوم انسانی متناسب با شرایط اسلامی و ایرانی فعالیت کند.

ولایتی خاطرنشان کرد: ما باید متناسب با شرایط جدید و ویژگی های اسلامی و ایرانی خودمان علوم انسانی را تبیین کنیم چرا که طبیعتاً در علومی که مربوط به انسان است متناسب با تفاوت دیدگاه، متفاوت است.

وی یادآور شد: البته باید توجه داشت که در حوزه های علوم تجربی و علوم ریاضی ایرانی و غیرایرانی و مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی ندارد. فیزیک، فیزیک است و ریاضی نیز ریاضی است و بنابراین اگر کتابهای فرنگی در حوزه پزشکی و ریاضیات محض و علوم تجربی به فارسی ترجمه شود خیلی تفاوتی نمی کند.

رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: البته متناسب با جهان بینی ممکن است نوع برداشت هم تفاوت داشته باشد. اما در علوم انسانی دیدگاه های جهان بینی یک ایرانی مسلمان از یک سو و یا یک غربی مسیحی و یا یک لائیک غربی تفاوت وجود دارد و طبیعتاً متناسب با نوع جهان بینی، دیدگاه آنها نسبت به خلقت و انسان متفاوت است.

وی به مهر گفت: انسان از دید اسلام یک تعریفی دارد و از دید یک دانشمند لائیک غربی تعریف دیگری دارد. در دیدگاه اسلامی خلقت انسان یک غایتی دارد اما در دیدگاه انسانی که اعتقادات الهی ندارد، خلقت انسان یک خلقت تصادفی است که حسب سلسله تکاملی به اینجا رسیده است و خلقت انسان در طول خلقت حیوانات است اما در دیدگاه اسلام، انسان اشرف مخلوقات است و انسان برای غایتی خلق شده است که این غایت اینجا نیست و جای دیگری است.

ولایتی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر علوم انسانی تدریس می شود باید این تفاوت جهان بینی نیز مورد توجه باشد.

به گزارش مهر، حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب 8 شهریور ماه در دیدار جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی، نخبگان، و رؤسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با ایشان با اشاره به تحصیل حدود دو میلیون دانشجو از سه میلیون و نیم دانشجوی کشور در رشته های علوم انسانی تأکید کردند: این مسئله نگران کننده است زیرا توانایی مراکز علمی و دانشگاهها در زمینه کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرّز و معتقد به جهان بینی اسلامی رشته های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست.

ایشان افزودند: بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبانی آنها مادیگری و بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاهها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: مراکز تصمیم گیری اعم از دولت، مجلس، و شورایعالی انقلاب فرهنگی باید این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند.