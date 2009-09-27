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۵ مهر ۱۳۸۸، ۹:۲۰

اقدامات وزارت علوم برای توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در دانشگاهها

اقدامات وزارت علوم برای توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در دانشگاهها

قائم مقام معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدامات این معاونت در راستای توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در دانشگاهها را اعلام کرد.

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی فعالیتهای وزارت علوم در زمینه طرحهای مختلف پژوهشی در خصوص ترویج فرهنگ و تمدن اسلام و ایران گفت: طرح مفاخر ایران شامل 500 اندیشمند ایرانی و اسلامی،
بنیادهای هویت ملی ایران، تمدن و علوم انسانی با تاکید بر تجربه تمدن ایران، بررسی تعاملات دولت و مراجع شیعه با اقلیت کلیمی در ایران، علوم انسانی و تمدن سازی دینی و هویت ملی و سرمایه اجتماعی در ایران امروز طرحهای از پژوهشی وزارت علوم برای توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی طی سالهای اخیر به شمار می روند.

وی انتشار زندگینامه 6 تن از مفاخر ایران در قالب جزوات "مهر خوبان" و تهیه و تدوین جزوات با موضوع مفاخر ایران را نیز بخش دیگری از اقدامات وزارت علوم در راستای توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی عنوان کرد.

قائم مقام معاونت فرهنگی وزارت علوم به برگزاری همایشهای مختلف فرهنگی و اجتماعی در راستای ترویج فرهنگ و تمدن اسلام و ایران اشاره کرد و گفت: وزارت علوم در این راستا اقدام به برگزاری و مشارکت در همایشهایی نظیر اخلاق حرفه ای در تمدن ایران و اسلام، همایش ایران 1400، سید جمال الدین اسد آبادی بهار 1387 و مفاخر علمی ایران کرده است.

وی درباره اقدامات وزارت علوم در زمینه های آموزشی برای توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی گفت: وزارت علوم موفق شد  درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را از سال تحصیلی 87-86 راه اندازی و از امکانات صدا و سیما برای ارائه درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایرانی برای دانشجویان پیام نور استفاده کند.

کد مطلب 953446

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