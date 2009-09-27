اقدامات وزارت علوم برای توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در دانشگاهها

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی فعالیتهای وزارت علوم در زمینه طرحهای مختلف پژوهشی در خصوص ترویج فرهنگ و تمدن اسلام و ایران گفت: طرح مفاخر ایران شامل 500 اندیشمند ایرانی و اسلامی،

بنیادهای هویت ملی ایران، تمدن و علوم انسانی با تاکید بر تجربه تمدن ایران، بررسی تعاملات دولت و مراجع شیعه با اقلیت کلیمی در ایران، علوم انسانی و تمدن سازی دینی و هویت ملی و سرمایه اجتماعی در ایران امروز طرحهای از پژوهشی وزارت علوم برای توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی طی سالهای اخیر به شمار می روند.

وی انتشار زندگینامه 6 تن از مفاخر ایران در قالب جزوات "مهر خوبان" و تهیه و تدوین جزوات با موضوع مفاخر ایران را نیز بخش دیگری از اقدامات وزارت علوم در راستای توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی عنوان کرد.

قائم مقام معاونت فرهنگی وزارت علوم به برگزاری همایشهای مختلف فرهنگی و اجتماعی در راستای ترویج فرهنگ و تمدن اسلام و ایران اشاره کرد و گفت: وزارت علوم در این راستا اقدام به برگزاری و مشارکت در همایشهایی نظیر اخلاق حرفه ای در تمدن ایران و اسلام، همایش ایران 1400، سید جمال الدین اسد آبادی بهار 1387 و مفاخر علمی ایران کرده است.

وی درباره اقدامات وزارت علوم در زمینه های آموزشی برای توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی گفت: وزارت علوم موفق شد درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را از سال تحصیلی 87-86 راه اندازی و از امکانات صدا و سیما برای ارائه درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایرانی برای دانشجویان پیام نور استفاده کند.